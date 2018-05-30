Newsweek: США намерены покинуть военную базу в Сирии в обмен на договорённости с Россией и Иорданией

США, возможно, покинут военную базу Эт-Танф в Сирии в обмен на договорённости с Россией и Иорданией по сохранению зоны безопасности на сирийско-иорданской границе, сообщает Newsweek. Как утверждают источники, этот шаг США готовы сделать в обмен на вывод всех сирийских и других войск с приграничной территории. Как напоминает издание, Москва долгое время обвиняла Вашингтон в использовании этой базы для укрывательства террористов.

США рассматривают возможность покинуть одну из важнейших военных баз в Сирии, передаёт Newsweek. Сообщения об этом поступают на фоне подготовки к трёхсторонней встрече с участием России и Иордании для обсуждения ухудшения обстановки в сфере безопасности на юге охваченной войной страны.

Первые сообщения о готовности США покинуть военную базу появились в саудовской газете Asharq Al-Awsat. Как сообщалось, помощник госсекретаря США Дэвид Саттерфилд занимался разработкой предложений для трёхсторонней встречи, которые должны были включать в себя вывод всех сирийских и несирийских ополчений за 15,5 мили (около 25 км. — ИноТВ) от границы с Иорданией. Повстанцев предлагалось переместить в удерживаемую боевиками провинцию Идлиб, а сирийско-иорданскую границу открыть для перехода. В обмен на это США, как утверждается, готовы ликвидировать военную базу Эт-Танф, расположенную в районе, находящемся под контролем повстанцев, неподалёку от границы с Иорданией и Ираком.

Как отмечает издание, Россия в течение долгого времени обвиняла США в использовании базы Эт-Танф для укрытия остатков джихадистских формирований, в частности, боевых группировок ИГ*, против которого в Сирии воюют союзники и России, и Соединённых Штатов.

После того как вооружённые силы президента Асада при поддержке России и Ирана восстановили контроль над большей частью территории Сирии, включая Дамаск и его окрестности, перешедшие в руки правительственных войск совсем недавно, следующей их целью стал захват территорий, контролируемых боевиками в юго-западной провинции Даръа, расположенной между границей с Иорданией и оккупированными Израилем Голанскими высотами. Появление в этом регионе сил иранского ополчения грозит обострить и без того взрывоопасный ирано-израильский конфликт, отмечает Newsweek.

Как напоминает журнал, на протяжении семилетнего сирийского конфликта Израиль официально сохранял нейтралитет, однако неоднократно устраивал авианалёты на иранские и проиранские позиции. В ходе одного из таких налётов, ставшего самой масштабной операцией израильских ВВС в Сирии с 1973 года, Израиль нанёс удары по множеству целей Сирии, в частности, к юго-западу от Дамаска, после чего сирийские военные выпустили ракеты по позициям израильских войск на Голанских высотах.

Если США в этом инциденте заняли сторону Израиля, то Россия оказалась в затруднительном положении между своим стратегическим союзником Ираном и Израилем, с которым она также «поддерживает отношения». Как сообщают израильские источники, Москве удалось убедить сирийское правительство вывести из региона проиранские силы в обмен на поддержку израильскими военными сирийских войск в операции по восстановлению контроля над югом страны.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов, однако, опроверг утверждения, заявив, что ему неизвестно о подобных договорённостях.

Что касается вывода американских войск с базы Эт-Танф, по словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, «эта зона была создана искусственно по непонятным причинам, с точки зрения военной целесообразности». Как отметил министр, Россия обращала внимание американских партнёров на этот факт, и они, похоже, пришли к такому же выводу.

Как напоминает издание, в ходе встречи с Башаром Асадом на прошлой неделе Владимир Путин заявил о том, что все иностранные войска должны покинуть Сирию. Однако ему пока не удалось принудить к этому своих сирийских и иранских союзников, настаивающих на том, чтобы иранские силы и формирования «Хезболлы» оставались на территории страны до полного завершения борьбы с ИГ и боевиками.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.