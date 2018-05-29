NYT: председательство Сирии на Конференции по разоружению разгневало Запад

Сирия на четыре недели возглавила действующую при поддержке ООН Конференцию по разоружению, пишет The New York Times. По словам издания, это назначение возмутило делегации Великобритании и США, которые обвиняют правительство Башара Асада в использовании химического оружия.

На протяжении семилетней гражданской войны правительство Сирии обвинялось в использовании химического оружия, бочковых бомб и пыток. В начале недели страна временно возглавила действующую при поддержке ООН Конференцию по разоружению, пишет The New York Times.

По словам издания, этот шаг возмутил западные государства. Но они едва ли могут что-либо сделать, чтобы лишить Дамаска поста председателя в единственной постоянно действующей многосторонней организации, занимающейся выработкой соглашений по контролю над вооружениями.

Структура руководства была разработана таким образом, чтобы не позволить ведущим державам господствовать на форуме. Поэтому, согласно алфавитному списку, Швейцарию сменила Сирия, которая будет занимать этот пост в течение следующих четырёх недель, поясняет The New York Times.

Постоянный представитель США при организации Роберт Вуд назвал случившееся «одним из самых мрачных дней» в истории ООН. «Режим в Дамаске не обладает ни репутацией, ни моральным авторитетом, чтобы возглавлять Конференцию по разоружению. Международное сообщество не должно молчать», — написал дипломат в своём микроблоге.

Его британский коллега Мэтью Роуланд также осудил председательство Сирии на форуме. По словам дипломата, правительство Башара Асада «постоянно и грубо нарушало международные нормы и соглашения о нераспространении оружия».

Издание напоминает, что конференция была учреждена в 1979 году. Одной из её самых важных договоров стала конвенция 1993 года, которая запрещает производство, хранение и использование химического оружия.

Формально Сирия присоединилась к конвенции в сентябре 2013 года. В рамках согласованной США и Россией сделки страна отдавала свои запасы химических веществ, используемые для производства зарина и других отравляющих газов. Но «последующие нападения сирийских военных» укрепили подозрения, что Дамаск так и не расстался со всем своим арсеналом, утверждает The New York Times.

С начала конфликта следователи ООН задокументировали более 30 химических атак, «совершённых сирийским правительством». В 2017 году Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по авиабазе, с которой якобы производилось одно из подобных нападений.

В прошлом месяце Соединённые Штаты совместно со своими европейскими союзниками совершили ещё один удар по сирийским объектам. Поводом послужила «химическая атака» в пригороде Дамаска, обращает внимание издание.

По его мнению, нахождение Сирии во главе форума вряд ли произведёт какой-то эффект: организация не может договориться о программе работ уже на протяжении десяти лет. «Но как бы то ни было председательство правительства, которое использовало химическое оружие против мирного населения, наносит ущерб репутации группы в обществе», — полагает The New York Times.