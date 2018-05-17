Адмирал США: Второй флот возрождают, чтобы помешать России укрепиться в Северной Атлантике

США объявили о том, что возвращают свой Второй флот, который должен будет действовать на севере Атлантики. Среди его целей отставной генерал Джеймс Ставридис отмечает усилия по предотвращению российского доминирования в регионе. При этом в своей статье для Bloomberg он призывает Россию и США предпринять меры, чтобы избежать опасных инцидентов и столкновений в регионе.

«Новый признак того, что великодержавная политика возвращается, а отношения между США и Россией стремительно ухудшаются, — Министерство обороны США на прошлой неделе объявило о возвращении давнего и маститого Второго флота, который традиционно охранял атлантические подходы к континентальной территории США», — пишет генерал Джеймс Ставридис в своей статье в Bloomberg. Это подразделение расформировали в 2011 году, пытаясь сэкономить деньги и освободить финансы под строительство новых кораблей. Но то решение оказалось недальновидным, отмечает генерал.

Теперь же его возрождение, прежде всего, показывает, что нужно дать ответ на новые геополитические вызовы. Так, на протяжении трёх веков США извлекали выгоду из своего заморского положения. Во время Первой и Второй мировой войны американцам и их союзникам уже приходилось сражаться с Германией за контроль над Северной Атлантикой. Во время холодной войны в кошки-мышки играли уже флот США и СССР.

Однако после падения Берлинской стены США сократили численность своего флота в Атлантике, посчитав, что Россия не представляет собой той угрозы, какая исходила от Советского Союза. Но Путин восстановил российский флот, особенно в части подлодок. Как отмечает автор статьи, пока неясно, могут ли на самом деле работать вооружения, которые показывает Россия, но её «злые намерения сложно не заметить», пишет автор статьи.

Во-вторых, идея о возвращении Второго флота помогает вернуть НАТО потенциал военно-морской силы в Атлантике. Как признаётся сам Ставридис, когда он был верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, бывшее Атлантическое командование НАТО сильно ослабело. Теперь же его тоже собираются возрождать. И в таком случае, как предвещает Ставридис, американские корабли смогут работать вместе со своими европейскими союзниками и выполнять миссии от Арктики до Карибского бассейна и дальше.

В-третьих, Второй флот будет отвечать за особые операции, чтобы не позволить России доминировать в северной части Атлантики. В рамках этой миссии американские корабли будут заниматься разведкой, в том числе с использованием беспилотников, отслеживать российские подлодки с помощью патрульных самолётов вроде новых P-8 Poseidon, использовать подводные системы мониторинга, проводить учения на море, а также обеспечивать связь между наземными базами по обе стороны Атлантики. Кроме того, как полагает автор статьи, будут и подводные операции с использованием атомных и дизельных подлодок.

Всё это говорит о том, что напряжённость у берегов США усилится. «Наряду с опасными военными операциями в Сирии, где американские и российские силы находятся друг от друга буквально на расстоянии выстрела, зоной потенциального серьёзного конфликта станут и воды Северной Атлантики», — пишет Ставридис.

Так, приводит он пример, когда враждебные друг другу подлодки находятся в опасной близости друг от друга, они могут слышать, как открываются торпедные отсеки, и это может быть расценено как враждебный акт и вызвать ответные действия. Между США и Россией есть специальные соглашения на такие случаи, но они плохо соблюдаются. Поэтому, настаивает Ставридис, пора двум странам сдуть с них пыль и договориться об исполнении тех договорённостей.

И опасность здесь двойная, отмечает автор статьи. Так, возможны инциденты между отдельными офицерами, которые способны привести к крайне опасному исходу. И кроме того, вызывает опасения сама тенденция проводить тренировки того, как мы будем сражаться друг против друга.

Возвращение Второго флота должно сопровождаться попытками сократить вероятность тактического конфликта с Россией. А на более широком, стратегическом уровне США и их союзники должны продолжать поиски путей сокращения напряжённости с Россией по всему ряду спорных вопросов. «Иначе шансы Второго флота на то, чтобы попасть в бой, будут расти», — делает вывод Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg.