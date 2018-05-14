MSNBC: кандидат на пост главы ЦРУ не признала, что программа пыток навредила США

На заседании сената номинант Дональда Трампа на должность директора ЦРУ Джина Хаспел так и не ответила публично на вопросы о своей роли в программе пыток заключённых, передаёт MSNBC. По мнению корреспондента телеканала, она побоялась скомпрометировать сотрудников управления, которое, вероятно, она вскоре возглавит.

КЕН ДИЛАНЯН, репортёр NBC, специалист по вопросам разведки и нацбезопасности: Если её (Джину Хаспел. — ИноТВ) утвердят, а всё говорит о том, что её утвердят (на посту директора ЦРУ. — ИноТВ), то это пошлёт сигнал — обсуждение закрыто. Майк справедливо упомянул (экс-директора ЦРУ. — ИноТВ) Джона Бреннана. Я просто хочу объяснить, почему демократы считают, что Джина Хаспел — совсем другое дело.

Джон Бреннан был исполнительным директором управления. Во время этой программы он занимался логистикой. Впоследствии он заявлял, что был против (программы пыток. — ИноТВ). Нет никаких свидетельств этому.

Тем не менее Джина Хаспел играла непосредственную роль в пытках, о чём говорят её критики. Она управляла секретной тюрьмой, где пытали людей. И, как говорят мне мои источники, она с энтузиазмом поддерживала подобные методы. Именно поэтому люди хотят услышать от неё, чем она руководствовалась. Оглядываясь назад, становится понятно, что эти методы подорвали положение США в мире, были плохой идеей, были плохой политикой, не говоря уже о моральной стороне вопроса. А она взяла и не ответила на эти вопросы.

Очевидно, что на закрытом заседании она была чуть более откровенной и признала, что эти методы действительно подорвали положение Америки в мире. Но она воздержалась от публичных заявлений, во многом из-за опасений, что может скомпрометировать сотрудников ЦРУ, которых, вероятно, в итоге возглавит.

Майк, только быстро. Я видел, что вы кивали головой, когда Кен заявил об энтузиазме. Что вы на это ответите?

МАЙК БЕЙКЕР, бывший сотрудник ЦРУ: Я с этим не согласен. Это чрезвычайно пристрастный подход к этому вопросу. И я слышу, как люди опять используют эту версию событий.

Мы живём в странное время. Я постоянно об этом напоминаю. Если бы предыдущая администрация, если бы президент Обама номинировал Джину Хаспел на эту должность, то мы не вели бы с вами подобную беседу. Я так не думаю.

КЕН ДИЛАНЯН: Но она была заместителем директора ЦРУ, и она не сохранила за собой этот пост при администрации Обамы именно по этой причине, из-за её роли в программе пыток. Поэтому я не считаю, что это правда.

МАЙК БЕЙКЕР: Но не забывайте и о том, что в 2009-м они (администрация Обамы. — ИноТВ) выдвинули Джона Бреннана на этот пост, и по той же самой причине они решили: «Пожалуй, нам не стоит вызывать недовольство».

И что они сделали? Они привели его в Белый дом, назначили советником президента, помощником по вопросам борьбы с терроризмом. И спустя четыре года наше внимание опять отвлекли, а его кандидатура (на пост главы ЦРУ. — ИноТВ) была одобрена.

Я повторюсь. Я понимаю, что существует огромное расхождение во мнениях, которое часто бывает в подобных беседах. И нам никогда не закрыть эту пропасть. Но я убеждён, что в данном случае речь идёт о двойных стандартах.

Дата выхода в эфир 13 мая 2018 года.