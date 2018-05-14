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MSNBC: кандидат на пост главы ЦРУ не признала, что программа пыток навредила США

Материал представлен в переводе ИноТВ
На заседании сената номинант Дональда Трампа на должность директора ЦРУ Джина Хаспел так и не ответила публично на вопросы о своей роли в программе пыток заключённых, передаёт MSNBC. По мнению корреспондента телеканала, она побоялась скомпрометировать сотрудников управления, которое, вероятно, она вскоре возглавит.

КЕН ДИЛАНЯН, репортёр NBC, специалист по вопросам разведки и нацбезопасности: Если её (Джину Хаспел. — ИноТВ) утвердят, а всё говорит о том, что её утвердят (на посту директора ЦРУ. — ИноТВ), то это пошлёт сигнал  обсуждение закрыто. Майк справедливо упомянул (экс-директора ЦРУ. — ИноТВ) Джона Бреннана. Я просто хочу объяснить, почему демократы считают, что Джина Хаспел  совсем другое дело.

Джон Бреннан был исполнительным директором управления. Во время этой программы он занимался логистикой. Впоследствии он заявлял, что был против (программы пыток. — ИноТВ). Нет никаких свидетельств этому.
 
Тем не менее Джина Хаспел играла непосредственную роль в пытках, о чём говорят её критики. Она управляла секретной тюрьмой, где пытали людей. И, как говорят мне мои источники, она с энтузиазмом поддерживала подобные методы. Именно поэтому люди хотят услышать от неё, чем она руководствовалась. Оглядываясь назад, становится понятно, что эти методы подорвали положение США в мире, были плохой идеей, были плохой политикой, не говоря уже о моральной стороне вопроса. А она взяла и не ответила на эти вопросы.
 
Очевидно, что на закрытом заседании она была чуть более откровенной и признала, что эти методы действительно подорвали положение Америки в мире. Но она воздержалась от публичных заявлений, во многом из-за опасений, что может скомпрометировать сотрудников ЦРУ, которых, вероятно, в итоге возглавит.
 
Майк, только быстро. Я видел, что вы кивали головой, когда Кен заявил об энтузиазме. Что вы на это ответите?
 
МАЙК БЕЙКЕР, бывший сотрудник ЦРУ: Я с этим не согласен. Это чрезвычайно пристрастный подход к этому вопросу. И я слышу, как люди опять используют эту версию событий.
 
Мы живём в странное время. Я постоянно об этом напоминаю. Если бы предыдущая администрация, если бы президент Обама номинировал Джину Хаспел на эту должность, то мы не вели бы с вами подобную беседу. Я так не думаю.
 
КЕН ДИЛАНЯН: Но она была заместителем директора ЦРУ, и она не сохранила за собой этот пост при администрации Обамы именно по этой причине, из-за её роли в программе пыток. Поэтому я не считаю, что это правда.
 
МАЙК БЕЙКЕР: Но не забывайте и о том, что в 2009-м они (администрация Обамы. — ИноТВ) выдвинули Джона Бреннана на этот пост, и по той же самой причине они решили: «Пожалуй, нам не стоит вызывать недовольство».
 
И что они сделали? Они привели его в Белый дом, назначили советником президента, помощником по вопросам борьбы с терроризмом. И спустя четыре года наше внимание опять отвлекли, а его кандидатура (на пост главы ЦРУ. — ИноТВ) была одобрена.
 
Я повторюсь. Я понимаю, что существует огромное расхождение во мнениях, которое часто бывает в подобных беседах. И нам никогда не закрыть эту пропасть. Но я убеждён, что в данном случае речь идёт о двойных стандартах.
 
Дата выхода в эфир 13 мая 2018 года.
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источник
MSNBC США Северная Америка
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