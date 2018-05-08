WP: в назначении нового директора ЦРУ ключевую роль сыграют пытки и российский опыт

Кандидат на должность директора ЦРУ Джина Хэспел долгое время занималась операциями, связанными с Россией, и это может стать важнейшим фактором в её назначении, пишет The Washington Post. Как отмечает автор статьи, именно она координировала работу с британской разведкой после отравления Скрипалей и предложила Трампу выслать в ответ 60 российских дипломатов.
Главный аргумент против того, чтобы Джину Хэспел назначили главой ЦРУ, заключается в том, что она может быть косвенно причастна к пыткам подозреваемых в терроризме. А важнейший контраргумент состоит в том, что, в то время как Вашингтон парализован расследованием «российского дела», из всех высокопоставленных разведчиков в США она, возможно, лучше других понимает Россию и угрозу, которая от неё исходит, пишет The Washington Post.
При этом и сами сотрудники ЦРУ выступают за назначение Хэспел, отмечает автор статьи. По его словам, эта женщина вовсе не похожа на героя шпионского романа, никто не может вспомнить каких-либо личных историй про неё. И, как отмечает журналист, это обнадёживает: значит, её сила в компетенции и спокойном подходе к решению сложных операций. «Она не станет громко кричать, бить по столу или бросаться нецензурными словами».
Впрочем, поддержка коллег в ЦРУ не будет определяющим фактором в её назначении, считает автор статьи. Важнее то, как Хэспел станет управлять ЦРУ в условиях, когда «Белый дом борется за жизнь» в контексте российского расследования, пишет автор статьи.
И главная деталь в биографии Хэспел, по его словам, — это её российский опыт: первые 15 лет своей карьеры она посвятила операциям, связанным с Россией. И хотя в самой Москве она никогда не служила, по свидетельствам бывших коллег, она проводила кампании против российских целей и с 1998-го по 2000 год была заместителем руководителя группы по российским операциям в подразделении Центральной Евразии.
Как отмечает автор статьи, Хэспел обладает мастерством сохранять жизни своих агентов в сложных районах вроде России. «У неё докторская степень по ФСБ, СВР и ГРУ, — приводит издание слова одного из её коллег. — Это придаёт ей авторитет как внутри управления, так и с нашими иностранными партнёрами».
Кроме того, Хэспел выстроила крепкие отношения с британской разведкой, а Великобритания — незаменимый партнёр США в операциях против России и Китая, пишет автор статьи. И первым экзаменом для неё в этом плане стала совместная с Лондоном работа по выработке скоординированного ответа на отравление Сергея Скрипаля. В итоге она сама отчитывалась перед Трампом и предложила ему выслать 60 российских дипломатов, что стало самой серьёзной санкцией против России за всё время правления Трампа, сообщает The Washington Post.
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