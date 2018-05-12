Straits Times: «Свет в Лесу» и «Россия» — сингапурские братья довольны своими именами

Линкольн Форест Лайт Мен и Раша Ситихолл — два брата из Сингапура с весьма необычными именами. Как сообщает Straits Times, в имени старшего сына Линкольна отец запечатлел трудный период в истории семьи, назвав его «Светом в Лесу». А младшего, Рашу, назвали в честь России — за её внушительные размеры.

У 18-летнего сингапурского гимнаста весьма любопытное имя — Линкольн Форест Лайт Мен, пишет Straits Times. Форест в переводе с английского означает «лес», а Лайт Мен — «человек света», притом что Лайт вместо правильного Light намеренно написано с ошибкой — Liqht.

Всё это неспроста. Так его назвали родители — отец-китаец и мать-индонезийка, в память о трудностях, с которыми пришлось столкнуться их семье, когда они жили в Пеканбару на Суматре.

Как рассказал отец спортсмена Тимоти Тан, вскоре после рождения Линкольна соседи сожгли склад, который семья использовала для торговли рисом. Бизнес пострадал, и Тану с женой и ребёнком пришлось даже какое-то время жить в лесу в Пеканбару с другими индонезийцами. «Лес был непроглядный, но люди там меня уважали, так что я хотел, чтобы Линкольн был светом в лесу», — объясняет отец гимнаста.

Ошибка в слове Liqht, где буква q («кью») заменила g («джи»), тоже сделана нарочно. Как подчеркнул Тимоти Тан, это отсылка к повести известного китайского писателя Лу Синя «Подлинная история А-Кью» и призвана напоминать его сыну никогда не смотреть свысока на других.

Сам Линкольн признаёт, что поначалу он скептически относился к истории о происхождении своего имени. «Я был тогда очень маленьким и не запомнил всю историю, касающуюся моего имени и моей семьи. Но теперь я полюбил своё имя — мне кажется, оно клёвое, и я им горжусь», — рассказывает юный спортсмен.

Но фантазия родителей Линкольна Фореста Лайт Мена не ограничилась одним ребёнком. У парня есть 14-летний младший брат по имени Раша Ситихолл. Раша — от английского названия России. Тимоти Тан заявил, что выбрал такое имя, потому что ему нравится эта страна за её размеры. «Когда Раша был совсем малюткой, он плакал невероятно громко, а раз у него уже тогда был такой голос, я решил, что, может, пусть будет юристом. В Америке суды находятся в сити-холлах (зданиях администрации.— ИноТВ), вот я и назвал его Раша Ситихолл».

Издание добавляет, что затейливые имена для жителей Сингапура не редкость. Так, в 2013 году СМИ много писали о человеке по имени Бэтмен бен Супермен, который оказался в тюрьме за кражу со взломом и употребление героина.

Линкольн и Раша говорят, что менять имена не собираются, хотя иногда над ними всё-таки подтрунивают. «Если я попадаю в переделку, все знают, что я тот самый парень. Слава богу, я не успел наделать слишком много ошибок», — прокомментировал Линкольн.