Эксперт: у России остались рычаги, чтобы получить от Армении всё что угодно

Россия даже после избрания премьер-министром Никола Пашиняна продолжит играть важную роль во внутренней политике Армении, поскольку имеет в своих руках массу рычагов влияния на страну, заявил Libération глава Центра европейских исследований Ереванского государственного университета Артур Газинян. Вместе с тем, как полагает политолог, Кремлю всё же придётся приложить усилия, чтобы не допустить выхода Армении из его зоны влияния — а пример армянского народа «может оказаться заразительным» для россиян.
Хотя официально Москва не вмешивается во внутренние дела Армении, в реальности она остаётся «важнейшей движущей силой политики» этой страны, поскольку оберегает там свои геополитические и экономические интересы, заявил в интервью французской Libération директор Центра европейских исследований Ереванского государственного университета Артур Газинян. В частности, по мнению эксперта, именно из-за влияния России лидер оппозиции Никол Пашинян, теперь занявший пост премьер-министра, не смог сразу получить поддержку своей кандидатуры со стороны парламента.
«Помимо внутренних игроков были игроки и внешние, то есть Россия, которая должна была убедиться в том, что новый премьер-министр будет соблюдать международные обязательства Армении. Именно поэтому большая часть вопросов, заданных депутатами (Пашиняну. — ИноТВ) касались Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), безопасности и экономического сотрудничества», — заявил аналитик. Впрочем, впоследствии, когда депутаты правящей Республиканской партии Армении «увидели, что забастовку начала вся страна», они «поняли, что у них больше нет никакой власти», а единственный способ сохранить большинство в парламенте — «сложить оружие», — и потому поддержали кандидатуру Пашиняна, отметил Газинян.
Как подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом Libération, у России в любом случае будут рычаги влияния на Армению, однако ей есть чего опасаться. «Москве нужно держать будущего премьера на крючке. Армения должна остаться в её орбите и не должна выходить из ЕАЭС и ОДКБ. Пересмотр отношений с этими организациями может создать определённый прецедент и их дискредитировать, — пояснил Газинян. — Остальное же не так важно. Кремль всегда найдёт партии и политиков, которых можно спонсировать, он может работать с любыми властями, поскольку у него имеются политические, экономические и геополитические рычаги для того, чтобы получать от Армении то, что он хочет. В то же время у него есть причины для волнения, поскольку народ начал выражать свою волю и выигрывать отдельные битвы. А такой пример может оказаться заразительным…»
Аналитик в целом оценил политический потенциал Пашиняна «оптимистично»: по мнению Газиняна, члены парламента как минимум до следующих выборов вряд ли осмелятся выступать против нового премьера, поскольку тот пользуется всенародной поддержкой, а публика будет пристально следить за его действиями. Как полагает эксперт, попытки каким-то образом сместить Пашиняна начнутся лишь тогда, когда такой народный энтузиазм несколько поутихнет.
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