Euronews: в Армении продолжаются массовые протесты против Саргсяна

Полицейские в Ереване перекрыли входы в государственные учреждения и регулярно задерживают группы демонстрантов, но это не останавливает многотысячные уличные акции протеста. Оппозиция в Армении не намерена смиряться с избранием экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра и уже объявила «мирную бархатную революцию», передаёт Euronews.

В Армении продолжаются массовые манифестации против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. В четверг утром в Ереване возле дома правительства, где должно пройти первое заседание кабинета министров под председательством Саргсяна, начали собираться сторонники оппозиции. Накануне на акцию протеста собрались более 16 тысяч человек.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Студенты с готовностью принимают участие в этом движении, поскольку понимают, что протесты важны. Мы намерены сражаться за свои права и свободы.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Я считаю, что полиция применяет чрезмерную силу при разгоне демонстрантов. Применение шумовых гранат, одна из которых взорвалась прямо рядом со мной, ранила мою ногу, просто неприемлемо. Это ещё раз доказывает, что они способны убивать людей.

Организаторы манифестации пообещали провести общенациональную «кампанию гражданского неповиновения».

АМИ ЧИЧАКЯН, корреспондент Euronews: Они перекрыли входы в государственные здания. Полицейские регулярно берут под стражу группы демонстрантов. Лидер движения Никол Пашинян уже объявил «мирную бархатную революцию».

Ами Чичакян, Ереван, Euronews.

Дата публикации 18 апреля 2018 года.