Euronews: Саргсян продолжит руководить Арменией уже в статусе премьера, несмотря на протесты

Серж Саргсян, занимавший пост президента Армении на протяжении 10 лет, был избран парламентом на пост премьер-министра страны. По новой Конституции Армении глава правительства фактически является главой исполнительной власти. Недовольная таким решением оппозиция продолжает многотысячные протесты и призывает к блокировке транспортных сетей, передаёт Euronews.

Массовые акции протеста против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром не утихают уже пятый день. Ранее в Ереване произошли столкновения с полицией, сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ. Сообщается о десятках пострадавших.

Во вторник Национальное собрание Армении избрало Саргсяна премьер-министром. За единственного кандидата проголосовали 77 депутатов, против — 17.

Три года назад Армения провела конституционную реформу и начала переход к парламентской форме правления. По новой Конституции республики глава правительства фактически является главой исполнительной власти.

Протестующие с улиц не расходятся. Оппозиция призывает к блокировке транспортных сетей Еревана и других городов. В акциях гражданского неповиновения принимают участие тысячи граждан. Оппозиционный политик и лидер фракции «Елк» Никол Пашинян объявил о начале «народной революции».

Дата выхода в эфир 17 апреля 2018 года.