Берлину следует «прорвать блокаду и мыслительные запреты» в отношениях с Россией, заявил депутат бундестага от Социал-демократической партии Рольф Мютцених. «Разумная» внешняя политика не может дожидаться «появления демократий повсюду», вместо этого ей необходимо сосредоточиться на диалоге с «инакомыслящими», отметил Мютнцених.

Депутат бундестага и заместитель председателя фракции социал-демократов по внешней политике Рольф Мютцених выступил за инициативу Германии по улучшению отношений с Россией, сообщает Handelsblatt. «Нам необходим свободный от всякой идеологии прорыв блокады и мыслительных запретов при безжалостном озвучивании противоречий», — заявил политик.

Мютцених призвал к выработке «институциональных форм сотрудничества» с Евразийским экономическим союзом и Организацией договора коллективной безопасности. Благодаря этому конфликты интересов будут «регионализированы», и Россия не будет противостоять «Западу», отметил Мютцених.

В то же время Москва получит возможность действовать и «выступать на равных». «Разумная внешняя политика не может ждать до тех пор, пока повсюду будут существовать демократии, она проявляется как-раз в отношении к инакомыслящим», — резюмировал немецкий политик.