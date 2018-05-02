FT: американские санкции против России ударили по шахматам

Швейцарский банк USB, обслуживавший Международную шахматную федерацию, прекратил сотрудничество с ней из-за введения санкций против её президента Кирсана Илюмжинова, сообщает FT. По данным издания, в результате ФИДЕ оказалась в «финансовом хаосе» — другие банки отказываются работать с ней, пока Илюмжинов сохраняет свой пост.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) погрузилась в «финансовый хаос»: ранее обслуживавший её швейцарский банк UBS в минувшие выходные разорвал отношения с ней из-за введения Вашингтоном санкций в отношении её главы Кирсана Илюмжинова, и теперь федерации не удаётся найти банк, который согласился бы с ней сотрудничать, сообщает британская Financial Times.



Как отмечается в материале, UBS предупредил ФИДЕ о своём шаге ещё 20 февраля, сообщив её руководству, что обслуживание её счёта будет прекращено 30 апреля. При этом банк не внял просьбам ФИДЕ отложить прекращение сотрудничества до октября, когда пройдут очередные выборы главы федерации, подчёркивается в статье.



Между тем, по данным FT, казначей ФИДЕ Эдриан Сигель на прошлой неделе обратился к президентам и казначеям всех 189 национальных шахматных федераций—членов ФИДЕ, попросив последних не переводить средства на счёта международного органа до тех пор, пока не будет найдена замена для UBS.

В свою очередь, исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фриман в отправленном в минвшую пятницу письме господину Илюмжинову поведал ему, что федерация провела переговоры с четырьмя другими швейцарскими банками, но все они отказались обслуживать ФИДЕ, «пока Илюмжинов остаётся её президентом», отмечает обозреватель FT. Кроме того, по словам Фримана, ещё 18 банков в Женеве и Лозанне даже не стали встречаться с чиновниками ФИДЕ, тогда как переговоры с румынским Alfa-Bank и Национальным банком Грузии окончились ничем. В конце своего письма Фриман, обращаясь к Илюмжинову, пишет: «Не думаю, что вы можете всерьёз предлагать работать с каким-нибудь американским банком, пока вы сами, будучи президентом ФИДЕ, остаётесь в санкционном списке минфина США».



«Близкий соратник Владимира Путина» Кирсан Илюмжинов, с 1993 по 2010 год занимавший пост президента республики Калмыкия, является президентом ФИДЕ ещё с 1995-го и всё это время «сопротивляется призывам уйти в отставку несмотря на финансовые проблемы, возникающие у федерации», подчёркивает автор статьи. Он заслужил признание за вложение значительных сумм в развитие шахмат, возвращение единого шахматного чемпионата и популяризацию этого вида спорта; кроме того, он сделал занятия по шахматам обязательным школьным предметом в школах Калмыкии, а также построил в республике специальный комплекс «Город шахмат», где проходят международные соревнования, перечисляет обозреватель FT. В то же время, Илюмжинов нередко оказывался в центре скандалов: к примеру, в конце девяностых он заявил в телевизионном интервью, что однажды был похищен инопланетянами и побывал на другой планете, а в 2011-м, в самый разгар воздушной операции НАТО против Ливии, он отправился в Триполи, чтобы сыграть в шахматы с Муаммаром Каддафи. В санкционный список Вашингтона Илюмжинов попал с формулировкой «за оказание материальной поддержки и работу на правительство Сирии или от его имени».



Как отмечается в статье, в марте ФИДЕ опубликовала заявление о том, что господин Илюмжинов добровольно ушёл в отставку с поста президента федерации, однако Илюмжинов сразу же опроверг эту информацию, заявив, что стал жертвой «американского заговора». После этого, в начале апреля, 16 членов президентского совета в совместном пресс-релизе призвали Илюмжинова немедленно покинуть пост. Тем не менее, функционер объявил о том, что будет участвовать в предстоящих выборах президента ФИДЕ, говорится в материале.