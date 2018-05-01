Telepolis: из-за санкций бундесвер останется без «Руслана»

Россия перестанет предоставлять НАТО и в частности бундесверу транспортный самолёт Ан-124 «Руслан», сообщает Telepolis. На Западе считают, что это ответ главы Кремля Владимира Путина на антироссийские санкции. Москва больше не хочет исполнять роль поставщика логистических услуг и поэтому уходит, но может вернуться, полагает автор статьи.

У бундесвера вновь возникла проблема с транспортировкой, но в этот раз она связана не с переброской оружия и техники к границам НАТО в Восточной Европе, а поставками военных грузов в отдалённые зоны боевых действий, например, в Афганистан или Мали, пишет Telepolis. До сих пор для этого использовали транспортные самолёты КБ «Антонов» ещё советской разработки, а именно Ан-124 «Руслан».



Воздушные средства арендовали на Украине и в России, поясняет издание. Но теперь российская сторона приостановила сотрудничество. Возможно, причиной этому послужили западные санкции, предполагает автор статьи. Москва больше не хочет исполнять роль поставщика логистических услуг для бундесвера.



Обычно сотрудничество проходило в рамках программы негабаритных стратегических дальних авиаперевозок SALIS. Самые активные её участники — это Германия, Бельгия, Чехия, Франция, Венгрия, Люксембург, Норвегия, Польша, Словакия и Словения. Но в 2017 году договоры с Украиной и Россией были разделены. Украинское КБ «Антонов» прекратило совместную работу с российской компанией «Волга-Днепр» из-за событий на востоке Украины и в Крыму, напоминает издание. При этом Киев хотел взять на себя большую часть договоров, но Москва предложила меньшую цену.



В бундестаге считают, что прекращение сотрудничества — это ответ главы Кремля Владимира Путина на санкции ЕС и США, продолжает автор. Согласно информации логистического портала Cargo Forwarder Global, российская компания обосновала разрыв договора актом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В будущем фирма собирается заниматься исключительно транспортировкой гражданских грузов.



Прекращение совместной работы с Россией стало для КБ «Антонов» тяжёлым ударом, но сейчас компания уже оправилась и делает первые успехи, благодаря сотрудничеству с Китаем и Турцией. Также ведутся новейшие разработки. Украинская фирма даже вызвалась заполнить нишу, оставшуюся после ухода России, отмечает издание.



Так или иначе, пока что Германии и НАТО придётся обходиться тем, что у них есть, продолжает автор. К тому же строительство военно-транспортного самолёта A400M затягивается. Но даже если его доделают, он не сможет заменить «антоновские машины», ведь уступает им и в характеристиках и в надёжности. Так что SALIS до сих пор значится в списке расходов министерства обороны Германии. При этом неизвестно, в каком именно формате будет продолжаться это сотрудничество. Возможно, Россия вернётся с новой фирмой и предложением. «В любом случае очевидно одно: из-за украинского кризиса в самолётостроении происходят перестановки. Там, где раньше было сотрудничество, западные и восточные производители теперь идут разными путями», — констатирует Telepolis.