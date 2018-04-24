Diplomat: ухудшение отношений России с Западом заставляет Японию сделать трудный выбор
Япония старается сохранять баланс отношений с Россией и с западными союзниками, однако сталкивается со всё большим давлением Запада, передаёт The Diplomat.
Япония старается сохранять баланс отношений с Россией и с западными союзниками, однако сталкивается со всё большим давлением Запада, передаёт The Diplomat.
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг прокомментировал задержание мэра Оренбурга Евгения Арапова по подозрению в получении взятки, сообщает RIA56.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск выразили соболезнования в связи с обрушением моста в Генуе, в результате которого погибли 35 человек.
Миланский «Интер» объявил о подписании нового контракта с итальянским специалистом Лучано Спалетти.
Бывший голкипер «Кальяри» Давиде Капелло рассказал, что находился на мосту в Генуе во время его обрушения.
Генеральный прокурор Румынии Аугустин Лазэр отдал распоряжение передать материалы дела о действиях жандармов в ходе антиправительственной акции в Бухаресте из военной прокуратуры в возглавляемое им ведомство.
Весь наземный транспорт в Москве сделают бестурникетным с 1 сентября, передаёт портал мэра и правительства.
Бывший главный тренер владивостокского клуба «Луч-Энергия» Александр Григорян возглавил женскую команду ЦСКА.
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что ведомство разработало ответные меры на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок бесплатных перевозок школьников при посещении музеев.
Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT прокомментировал опубликованный конгрессом США законопроект о новых санкциях против России.
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, комментируя слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о травме Мохаммеда Салаха, рассказал, при каком условии согласится назвать немецкого специалиста лучшим в мире.
Предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа подал иск против бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман в связи с тем, что она нарушила соглашение о соблюдении конфиденциальности, подписанное в 2016 году.
Санкт-Петербург и Ленинградская область подпишут соглашение об использовании единых проездных документов в общественном транспорте в октябре, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
США считают ненормальным поведение запущенного Россией в октябре 2017 года спутника-инспектора.
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий высказал мнение о ребрендинге Российской премьер-лиги (РПЛ).
Франция выражает соболезнования народу Италии в связи с гибелью людей при обрушении автомобильного моста в городе Генуе и готова предоставить любую необходимую помощь. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Россиянка Екатерина Макарова одержала победу над румынкой Аной Богдан в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.
Итальянский футбольный клуб «Милан» отказался от приобретения голландского полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса.
В Венесуэле арестовали двух высокопоставленных военных по подозрению в причастности к организации покушения на венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщает El Comercio.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 сентября представить предложения по модернизации БАМа и Транссиба, сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
Объём российского рынка новых мотоциклов в первые шесть месяцев 2018 года показал рост на 22% по сравнению с аналогичным показателем за 2017-й и составил 5,5 тыс. единиц. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
В Якутии провели работы по тушению 167 лесных пожаров на площади более 109 тыс. гектаров с начала пожароопасного сезона, передаёт kp.ru со ссылкой на департамент по лесным отношениям республики.
Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Алтай Светлана Ляшко заявила, что четыре человека, эвакуированных с горы Белуха, не нуждаются в медпомощи.
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых игроков.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT публикацию конгрессом США законопроекта о новых антироссийских санкциях.
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что учения, которые проводятся Минобороны совместно с государствами — партнёрами по СНГ, ОДКБ и ШОС, не направлены против третьих стран.
Международный фестиваль корейской культуры начнёт работу 16 августа в Хабаровске, сообщает kp.ru.
Московский «Спартак» и греческий ПАОК объявили стартовые составы на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
Организаторы четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису, объявили имена спортсменов, которым будет предоставлена уайлд-кард в основную сетку соревнований.
Уровень террористической угрозы в столице Великобритании остаётся «серьёзным» после инцидента возле здания парламента. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя премьер-министра страны Терезы Мэй.
Замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что Россия неукоснительно соблюдает все требования договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо не исключил своего возвращения в «королевские гонки» после 2019 года.
Минтранс России прогнозирует рост стоимости авиатоплива к концу года на 30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.
Все матчи первого тура итальянской Серии А начнутся с минуты молчания в память жертв обрушения автомобильного моста в Генуе.
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о превосходстве украинских ракет над российскими.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам клуба в связи с низкими результатами команды на старте сезона-2018/19 Российской премьер-лиги (РПЛ).
В Следственном комитете России заявили о задержании мэра Оренбурга Евгения Арапова по подозрению в получении взятки.
Число погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе увеличилось до 35.
Испанский пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо принял решение не выступать в «Формуле-1» в 2019 году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что результативность прошедшей встречи «каспийской пятёрки» в Казахстане является абсолютно рекордной для всех межкаспийских переговоров.
Бывший защитник и капитан «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», рассказал, что вместе со своей семьёй пересёк мост в Генуе за десять минут до его обрушения.
Мосгорсуд освободил из-под стражи пятерых осуждённых участников беспорядков на Хованском кладбище в Москве, применив закон «день в СИЗО за полтора в колонии». Об этом заявили в пресс-службе суда.
В Хабаровском крае вынесли приговор врачу-гематологу из поликлиники краевой клинической больницы №1 по делу о смерти пациентки.
В посольстве России в Великобритании заявили, что Лондон отказывается обсуждать какие-либо вопросы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказал мнение о победе голландского «Витесса», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, над «Гронингемом» в стартовом туре чемпионата Нидерландов.
В Екатеринбурге уголовное дело против двух автоинспекторов, скрывших смертельное дорожно-транспортное происшествие, направили в суд. Об этом сообщает kp.ru.
Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.
В ЕС пришли к соглашению, что 141 беженца с судна «Аквариус» примут шесть стран.
Жертвами обрушения моста в итальянском городе Генуе стали около 30 человек. Об этом заявил глава МВД Италии Маттео Сальвини.
В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) опровергли информацию о возможном исключении хоккея на льду из программы зимних Игр 2022 года в Пекине.