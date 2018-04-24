Diplomat: ухудшение отношений России с Западом заставляет Японию сделать трудный выбор

Япония старается сохранять баланс отношений с Россией и с западными союзниками, однако сталкивается со всё большим давлением Запада, передаёт The Diplomat. Отмечается, что это способно понизить и без того невысокие шансы Японии на решение территориального спора с Россией в свою пользу.

Япония старается сохранять баланс отношений с Россией и с западными союзниками, однако сталкивается со всё большим давлением Запада, передаёт The Diplomat.

Издание отмечает, что на протяжении нескольких лет Япония была единственной страной в рамках «Большой семёрки», которая выделялась своим отношением к России. Впервые это стало заметно ещё в 2014 году, когда премьер-министр страны Синдзо Абэ посетил открытие зимних Олимпийских игр в Сочи, которое проигнорировали ведущие мировые лидеры. И хотя уже в следующем месяце в ответ на «аннексию» Россией Крыма Япония ввела санкции против страны, они были весьма незначительны, отмечает издание.

С тех пор Япония искала сближения с Россией, уже в 2016 году объявив о «новом подходе» к отношениям, который подразумевал расширение политического диалога на высоком уровне, а также углубление экономического сотрудничества двух стран.

Издание сообщает, что за укреплением российско-японских отношений стояло желание Абэ подготовить почву для решения территориального спора вокруг Курильских островов. При этом, осознавая невозможность возвращения всех четырёх островов, Абэ сосредоточился на достижении промежуточной цели.

Абэ стремится заключить соглашение о совместной экономической деятельности на спорных территориях, которая бы не повредила притязаниям ни одной из сторон. Прежде всего, это позволит обеспечить присутствие Японии на спорных островах впервые за несколько десятилетий. Кроме того, Абэ надеется, что это станет лишь первым шагом на пути к возвращению заветных территорий.

Так, Японии уже удалось достичь соглашения с Россией по пяти проектам и провести два совместных обзорных визита в 2017 году. Тем не менее отмечается: проблема в том, что Россия не допускает осуществления деятельности японских предприятий на спорных островах вне рамок российского законодательства. Издание сообщает, что в результате последней встречи двусторонней рабочей группы прогресса по данному вопросу достичь так и не удалось.

При этом Абэ рассчитывает, что ситуация может в корне измениться во время визита премьер-министра в Россию, запланированного на конец мая этого года.

Тем не менее отмечается, что тщательно продуманные планы Абэ оказались под угрозой из-за недавних событий. Во-первых, из-за отравления в Великобритании бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. И во-вторых, в связи с предполагаемой химической атакой, совершённой сирийскими военными в Восточной Гуте. По мнению автора статьи, эти события углубили кризис в отношениях России и Запада и поставили Японию в весьма неловкое положение.

В обоих случаях ответственность за события или за то, что они не были предотвращены, на Западе была возложена на Россию. При этом Япония стремилась «тихо дистанцироваться» от своих западных партнёров, боясь осложнения отношений с Россией. Так, Япония — единственная из стран «Большой семёрки» — не выслала ни одного российского дипломата в качестве реакции на события в Солсбери. Более того, несмотря на то что Абэ предоставили все разведданные по делу, Япония не хотела обвинять Россию в причастности к делу Скрипаля.

Отказалась Япония и от широкой поддержки военного ответа союзников на события в Сирии.

Однако, продолжает издание, столкнувшись с давлением Запада и опасаясь изоляции в рамках «Большой семёрки», Япония сдалась. Она приняла совместное заявление по делу Скрипаля, тем самым согласившись с утверждениями Великобритании о том, что «ответственность за атаку, весьма вероятно, несёт Российская Федерация и что альтернативных правдоподобных объяснений нет». Также Япония подписалась под заявлением, в котором полностью поддержала удары США, Великобритании и Франции по Сирии.

При этом Абэ надеется на то, что ему удастся убедить Россию в том, что Япония была вынуждена согласиться с Западом, полагает издание. Кроме того, автор статьи считает: Абэ верит в то, что растущая изоляция России заставит Москву ещё больше ценить сотрудничество с Японией.

«Однако правда в том, что поддержка Японией заявлений «Большой семёрки» негативно скажется на двусторонних отношениях», — заявляет автор. По его мнению, Россия воспримет это не иначе как знак того, что Япония не способна проводить независимую внешнюю политику, что ещё больше отдаляет перспективу соглашения по совместной экономической деятельности двух стран на спорных территориях.

Автор полагает, что таким образом Абэ не сможет добиться долгожданного прорыва в вопросе территориального спора. Кроме того, по мере отдаления России от Запада возможность Японии проводить независимую политику сближения с соседним государством будет подвергаться всё большим ограничениям, пишет The Diplomat.