WP: Трамп пришёл в ярость, узнав о высылке 60 российских дипломатов вместо 4

Когда Дональд Трамп и его советники планировали высылку российских дипломатов, между ними произошло «недопонимание», пишет The Washington Post. В то время как Трамп собирался выслать столько же дипломатов, сколько отправила одна отдельно взятая европейская страна, его советники расценили это как намерение отослать на родину столько же сотрудников посольства, сколько выдворила вся Европа, вместе взятая. Как отмечает издание, узнав о последствиях такого решения, Трамп пришёл в ярость, обвинив своих советников в дезинформации.

Когда на курорте в Мар-а-Лаго советники Дональда Трампа проводили для него брифинг по поводу планов администрации выслать 60 российских дипломатов, президент казался рассеянным, пишет The Washington Post.

США, как объясняли Трампу советники, вышлют примерно такое же количество русских, как и их европейские союзники в рамках совместной акции по наказанию Москвы за «отравление» бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

«Мы вышлем столько же, — вспоминает один чиновник слова Трампа. — Мы не будем брать на себя инициативу».

Однако на следующий день, как отмечают чиновники, когда о высылке объявили официально, «Трамп взорвался». К его ужасу и оторопи, Франция и Германия выслали всего по четыре дипломата, в то время как американская администрация — 60.

Президент, который, по всей видимости, считал, что другие отдельные страны вышлют такое же число дипломатов, пришёл в ярость из-за того, что в СМИ начали появляться сообщения о том, что администрация заняла гораздо более жёсткую позицию по отношению к России.

Его советники попытались успокоить его, говоря, что в сумме Европа выслала приблизительно столько же дипломатов, что и США. «Да мне плевать, что в сумме! — вспоминает один чиновник крик Трампа.

Распаляясь ещё больше, Трамп заявил, что его советники ввели его в заблуждение по поводу числа высланных дипломатов. «Было много ругани», — рассказал один из собеседников издания.

Подобный инцидент, по мнению The Washington Post, отражает противоречия в жёсткой позиции администрации Трампа по отношению к России: президент инстинктивно выступает против многих карательных мер, предлагаемых его министрами, которые, как он считает, мешают ему установить тесные отношения с Владимиром Путиным.

Отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом на британской территории лишь усугубило напряжённые отношения Трампа с его советниками.

Изначально президент не хотел верить разведслужбам, которые утверждали, что за инцидентом в Солсбери стоит Россия. Его советники списывали это на его склонность во всём искать двойное дно. Чтобы убедить Трампа, чиновники предупредили его, что пресса его разгромит, если он не пойдёт тем же курсом, что и союзники США.

Следующей задачей было убедить Трампа, что он вместе с европейцами должен наказать Путина. «Зачем вы это просите? — спросил, по словам высокопоставленного чиновника, Трамп у Терезы Мэй. — Что собирается делать Германия? А что насчёт Франции?»

Кроме того, он настаивал, что отравление в Солсбери — это, по большому счёту, проблема европейцев, и это они должны взять инициативу в плане ответа России. 23 марта Трамп сказал на заседании в Овальном кабинете, что уверен в том, что президент Франции Эммануэль Макрон выполнит обещание выслать российских чиновников. Однако его беспокоили действия канцлера Германии Ангелы Меркель, чья страна зависит от российской нефти и газа.

На следующий день в Мар-а-Лаго советники Трампа вручили ему окончательную версию докладной записки с точной цифрой подлежащих высылке российских дипломатов. Президент подписал этот приказ на обратном пути в Вашингтон.

Трамп пришёл в ярость, увидев новостные сообщения о самой большой чистке в американской истории и разногласиях между США и их союзниками. «Если бы вы мне сказали, что Франция и Германия высылают всего четырёх, мы поступили бы так же», — вспоминает чиновник слова Трампа.

Некоторые чиновники говорят, что дело было в простом недопонимании. Другие указывают на натянутые отношения Трампа с его высокопоставленными советниками, включая бывшего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

«Когда Макмастер приходил с рекомендациями, он (Трамп. — ИноТВ) всегда думал, что это чересчур, — отметил один из советников Трампа. — Они ни в чём не могли сойтись. Так что его естественным порывом было поступить в духе: «Если это советуешь ты, то это, должно быть, чересчур».