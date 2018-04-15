«Миссия выполнена»: CNN напомнил Трампу слова Буша о победе в Ираке

После удара по Сирии Дональд Трамп поблагодарил своих союзников в Twitter, завершив своё сообщение фразой «миссия выполнена». Это заставило CNN вспомнить о знаменитой речи бывшего президента США Джорджа Буша 2003 года, который таким же образом поздравил американцев с победой в Ираке, где война закончилась только через 8 лет.

В Twitter Дональд Трамп поблагодарил Францию и Великобританию за помощь в выполнении задания, но это сообщение запомнится не этим.

Два слова в конце сообщения вызывают недоумение, и эти два слова звучат как: «миссия выполнена». Корреспондент CNN Джим Акоста с подробностями.

Это был отрезвляющий сигнал, посланный Сирии и подкреплённый военной мощью США.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы готовы продолжать до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использование запрещенных химических веществ.

Тогда как в Пентагоне заявили, что силы США совместно с Великобританией и Францией достигли своих целей, нанеся удар по объектам, связанным с производством химического оружия, одно из сообщений Трампа в Twitter, кажется, дало осечку. Отмечая операцию, президент написал в Twitter: «Идеально исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и мощь их отличных вооруженных сил. Лучшего результата и быть не могло. Миссия выполнена!»

Фраза «миссия выполнена» заставляет вспомнить о 2003 годе, когда президент Джордж Буш приземлился на авианосец и объявил о победе в войне в Ираке — войне, которая продлилась ещё восемь лет. За спиной Буша висел банер со словами «миссия выполнена».

ДЖОРДЖ БУШ, бывший президент США: Масштабные боевые действия в Ираке закончились. В битве за Ирак США и наши союзники одержали победу.

Даже сторонники Трампа испытывают неловкость. Бывший официальный представитель Буша Ари Флейшер отреагировал на это заявление Трампа словами: «Э… Я бы порекомендовал не заканчивать сообщение этими двумя словами». Пентагон, отвечая на вопрос, относительно уверенности Трампа в своих словах, согласился с главнокомандующим.

ДАНА УАЙТ, официальный представитель Пентагона: Вчерашняя операция оказалась очень успешной. Мы достигли наших целей, ударив в самое сердце программы химического оружия. Так что миссия действительно выполнена.

Тем не менее, в телефонном разговоре с журналистами высокопоставленный чиновник из администрации признал, что авиаудары, возможно, не нейтрализовали угрозу химического оружия в Сирии, отметив, что «если это не приведёт к успеху, мы будем готовы к новым действиям». Это означает, что традиционные вопросы по поводу американских вторжений вернулись: «Что США подразумевают под словом «успех» и сколько времени нужно для его достижения?»

Через две недели после того, как Дональд Трамп рассказал о перспективе вывода американских войск из Сирии…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я хочу выйти оттуда. Я хочу вернуть наши войска домой. Я хочу начать восстанавливать нашу страну.

…демократы начали задавать вопросы.

БРЕНДАН БОЙЛ, конгрессмен США: Я не могу понять, какая у этой администрации политика по отношению к Сирии. Неделю назад он говорил о полном выводе войск. Это заявление, судя по всему, дало Асаду зелёный свет, и вы видели, как он его воспринял и воспользовался им: отравил невинных людей, включая женщин и детей.

Другой насущный вопрос — что делать с двумя главными сторонниками Сирии, Россией и Ираном.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я спрашиваю Россию и Иран: какая страна хочет, чтобы её связывали с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей?

Вице-президент Пенс продолжил эту жесткую риторику на саммите Америк в Перу.

МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Наш посыл России и Ирану таков: вы не на той стороне истории.

ДЖИМ АКОСТА, главный корреспондент CNN в Белом доме: Президенту Трампу предстоит ответить на множество вопросов о Сирии на следующей неделе на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Мар-а-Лаго. Однако президенту придётся уделить время обсуждению судьбы другой страны-изгоя с оружием массового поражения — Северной Кореи. Это ещё один кризис во внешней политике, где простых ответов нет.

Джим Акоста, CNN, Белый дом.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2018 года.