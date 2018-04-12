LAT: Пентагон обеспокоен, что при ударе по Сирии под прицелом могут оказаться россияне

Как пишет издание Los Angeles Times, вызывает особое беспокойство риск того, что при американских ударах с воздуха могут случайно погибнуть российские солдаты, и в таком случае Москва может усилить наблюдение за боевыми самолётами и аванпостами США в регионе. По мнению американского издания, региональный конфликт может разрастись в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой.

В то время как стратеги Пентагона готовят возможный военный ответ на предполагаемое использование химического оружия в Сирии, особое беспокойство вызывает риск того, что при американских ударах с воздуха могут случайно погибнуть российские солдаты — и региональный конфликт разрастётся в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой, сообщает Los Angeles Times.

Возможность столкновения может увеличиться, если президент Трамп предпочтёт «интенсивную бомбардировку» и будет использовать не только крылатые ракеты «Томагавк» — как это было после прошлогодней химической атаки, — но и пилотируемые бомбардировщики и другие боевые самолёты, считают американские чиновники.

«Ясно, что ни Москва, ни Вашингтон не хотят прямого столкновения в Сирии», — пишет издание. На севере Сирии 2 тыс. американских военнослужащих поддерживают курдские войска, сражающиеся с «Исламским государством»*. Пентагон использует специальную горячую линию, чтобы убедиться, что американские и российские самолёты «избегают друг друга» в воздушном пространстве Сирии.

У России же менее 2 тыс. военнослужащих и менее 100 боевых самолётов в Сирии. Таким образом, США и их союзники могли бы проводить целенаправленные ответные удары по сирийским военным объектам с ограниченным риском нанесения потерь России, особенно если США будут предупреждать Москву перед ударами, отмечают американские чиновники.

Сотрудники Пентагона, вероятно, призывают Трампа нацелиться на заводы, где войска президента Башара Асада готовят хлорин и другие химические вещества, используемые против повстанцев и гражданских лиц, утверждает издание.

Удары, вероятно, будут нанесены и по сирийским подразделениям безопасности, которые на прошлой неделе осуществляли нападение, используя вертолёты для сбрасывания бочковых бомб, а также по правительственным объектам командования и управления, заявил бывший старший сотрудник Пентагона Дерек Шолле.

«Скорее всего, США заранее предупредят Россию, а затем нанесут ракетные удары по объектам режима Асада», — считает эксперт по Сирии в Центре новой американской безопасности Илан Гольденберг.

Как сообщает Los Angeles Times, если Трамп решит начать более суровую кампанию, командование США, скорее всего, будет настаивать на выводе из строя систем противовоздушной обороны Сирии, которые, как сообщается, включают в себя российский ракетный комплекс С-400 класса «земля — воздух».

США также могут использовать радиолокационные помехи и низкоуровневые самолёты. Боевые самолёты США в течение четырёх лет пролетали над Сирией для обнаружения и уничтожения войск ИГ, отметил Шолле. Ни один из них не был сбит.

По его словам, США «многое знают о воздушной обороне Асада» и способны лучше «управлять рисками» для своих самолётов.

Для снижения риска военные самолёты США могли бы запускать дальние ракеты класса «воздух — земля», которые способны поражать сирийские цели, не входя в воздушное пространство страны, считает издание.

По словам представителей Пентагона, у ВМС США в Восточном Средиземноморье есть эсминец, вооружённый крылатыми ракетами, а боевые самолёты США, базирующиеся по всему региону, могут быть использованы для крупной воздушной кампании.

Если при военном ответе США на субботнюю атаку будут убиты россияне, Москва может усилить наблюдение за боевыми самолётами и аванпостами США в регионе, пишет Los Angeles Times, ссылаясь на заявления бывших американских чиновников.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.