СТРАНА.ua: украинские магазины наполнились европейским фальсификатом

После отмены обязательной сертификации еды и открытия рынков для Европы на Украину стало поступать много фальсифицированной и вредной продукции. Как передаёт «СТРАНА.ua», эксперты считают, что продукты питания, которые не смогли продать в Европе, теперь появляются в украинских магазинах.

После отмены обязательной сертификации еды и открытия рынков для Европы на Украину стало поступать много фальсификата и продукции, которую не могут продать в ЕС. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом заявил председатель правления общественной организации «Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей» Максим Гончар.

«В каждом из польских сыров мы находили жиры неживотного происхождения. Сейчас мы будем проверять польские сыры во всех регионах Украины. По моему убеждению, когда мы открыли границы и была отменена обязательная сертификация продукции, к нам хлынул фальсификат», — подчеркнул эксперт.

По его словам, то, что не продаётся в Европе, везут продавать на Украину.

«В торговых сетях Украины очень много просроченной продукции, при этом при обнаружении её в супермаркетах оказывается, ещё нужно доказать, что эта просроченная продукция несёт угрозу здоровью человека. За нарушения в маркировке продуктов, за просроченную продукцию штраф составляет восемь минимальных зарплат», — добавил Максим Гончар.