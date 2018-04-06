ЛБ: капитана российского судна «Норд» освободили из-под стражи

Украинский суд освободил из-под стражи капитана арестованного российского судна «Норд» Владимира Горбенко. Как пишет «Левый берег», это связано с тем, что истёк 72-часовой срок предварительного заключения Горбенко, а меру пресечения суд ему так и не избрал.

Капитана арестованного российского судна «Норд» Владимира Горбенко поздно вечером 5 апреля отпустили из-под стражи в здании Херсонского городского суда. Как пишет «Левый берег», это связано с тем, что истёк 72-часовой срок предварительного заключения Горбенко, а меру пресечения суд ему так и не избрал.



Из здания суда капитан судна вместе с адвокатами отправился в одну из больниц для обследования состояния здоровья.



Как напоминает издание, украинская Госпогранслужба задержала сейнер с десятью моряками на борту в воскресенье, 25 марта. Моряки, которые имеют российские паспорта, выданные в Керчи, сейчас находятся в порту Бердянска, им запрещено покидать судно.



Капитану судна Владимиру Горбенко вменяют ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины («Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны»), предусматривающую ограничение свободы на срок до трёх лет или лишение свободы на тот же срок.



Остальным членам экипажа вменяется ч. 2 ст. 204 КоАП Украины («Незаконное пересечение границы»), санкция — штраф от ста до трёхсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.



Как отмечает издание, Россия потребовала от Украины немедленно освободить экипаж и вернуть судно. Управление ФСБ по Крыму завело уголовное дело по ст. 211 УК России («Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»). Дело возбуждено в отношении украинских пограничников, которые задержали траулер.