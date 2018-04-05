Качиньский не исключил, что Россию «поймают за руку» и в смоленской катастрофе

Лидер польской партии ПИС Ярослав Качиньский не ожидает скорых результатов от ведущегося в Польше расследования авиакатастрофы президентского Ту-154М, которая произошла под Смоленском в 2010 году. Однако политик не исключил, что, если выяснится причастность России к трагедии, Москва в любом случае будет всё отрицать, сообщает Wprost.
Глава партии «Право и справедливость» (ПИС) Ярослав Качинский в интервью изданию Gazeta Polska прокомментировал тему смоленского следствия. По его мнению, ещё предстоит дождаться заключительной экспертизы. Но уже сейчас он дал свой прогноз по поводу реакции российских властей, пишет Wprost.
«Мы должны быть реалистами: если мы сами не справимся с этим, то никто нам не поможет, никто не будет рисковать своими международными отношениями. Здесь действует такой принцип: мы будем знать столько, сколько сами определим», — уверен Ярослав Качиньский. Тем самым он отнял надежду у тех, кто ожидал политической поддержки из-за границы в вопросе смоленского следствия. Это, однако, не означает отказа от помощи со стороны иностранных экспертов.
«Здесь особенно важными, а может, даже переломными могут оказаться результаты деятельности американских экспертов, которые несколько недель назад работали в городе Миньск-Мазовецки на таком же Ту-154», — подчеркнул Качиньский. «Однако мы должны подождать их. Это необычайно точный, продвинутый технический анализ, требующий времени. Согласно прогнозу, эти исследования займут около года, может, немного больше. Дополнением к этой работе будут действия группы экспертов, созванных прокуратурой», — объявил глава ПИС. Это означает, что окончательных результатов смоленского следствия поляки не узнают к ближайшей годовщины катастрофы.
Политик также высказался об ожидаемой реакции России на результаты польского следствия. «Если бы такая причастность была обнаружена, то несомненно, Кремль повёл бы себя так же, как и в случае со всеми другими доказанными преступлениями России: он бы не сдался. Россия, схваченная за руку, окажется скомпрометирована в глазах всего мира, но будет всё отрицать. Это её способ действия», — отметил Ярослав Качиньский.
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