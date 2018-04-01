DWN: беженцы отказались покидать Германию даже за деньги

Премии, предоставляемые соискателям статуса беженца в Германии за добровольный выезд из страны, не оказали должного эффекта, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как сообщает издание, финансовая помощь стимулировала к возвращению на родину всего 1564 человек. При этом в 2018 году общие показатели по просителям, выехавшим из страны, пока сильно уступают прошлогодним.

Дополнительная премия €3 тыс., призванная сподвигнуть получивших отказ соискателей статуса беженца к выезду из Германии, оказалась неэффективной, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. С декабря 2017 года по февраль 2018-го добровольно из страны выехало всего 4552 человека. В прошлом году за тот же период времени — 8185.



По имеющимся данным, премия стимулировала к возвращению на родину 1564 просителей. И всё же федеральное Министерство внутренних дел рассчитывает на увеличение количества добровольных выездов из страны. Как утверждают в ведомстве, делать выводы пока ещё рано: «В общем и целом мы считаем, что программа, предусматривающая различные поощрения в зависимости от стадии процесса (рассмотрения запроса на статус беженца. — ИноТВ), — хороший инструмент для гибкого и эффективного создания стимулов для добровольного выезда из страны».



Программа «Твоя страна. Твоё будущее. Сейчас!» была доступна для просителей из 40 стран в течение трёх месяцев. Денежное вознаграждение выделялось на аренду квартиры, ремонтные или строительные работы, а также обустройство кухни или ванной. Некоторым выплачивалось не €3 тыс., а €1 тыс.



К тому же с февраля 2017-го власти в рамках программы StarthilfePlus уже предоставляют денежные премии тем, кто решился добровольно покинуть страну. Взрослые получают от €800 до €1200 в зависимости от обстоятельств, дети до 12 лет — половину этой суммы. Когда из Германии уезжают вместе более четырёх членов семьи, добавляют ещё €500.