Stern: ЕС модернизирует транспортную инфраструктуру для быстрой переброски войск в случае конфликта с Россией

Из-за «напряжённости с Россией» Еврокомиссия планирует провести модернизацию европейских дорог, туннелей и железнодорожных путей для более эффективного и быстрого продвижения войск, сообщает Stern. Как заявила комиссар ЕС по транспорту Виолета Булк, в будущем в разработке инфраструктурных проектов будут учитываться «военные требования».

В связи с «напряжённостью» между ЕС и Россией европейские танки и войска должны быстрее продвигаться через Европу, пишет Stern со ссылкой на план Еврокомиссии. В рамках плана предусматривается модернизация дорог, мостов и железнодорожного сообщения, а также устранение бюрократических препятствий. До 2019 года дороги, мосты и железнодорожная сеть будут проверены на «военную пригодность». В настоящее время некоторый тяжёлый военный транспорт не может продвигаться везде.

Кроме того, должен быть составлен список самых важных участков, нуждающихся в ремонте. На все работы ЕС планирует выделить с 2020 года дополнительные бюджетные средства. Также Еврокомиссия намерена унифицировать критерии стран ЕС в отношении транспорта и опасных грузов, так как в данный момент между ними имеются «препятствия и отнимающие время различия в предписаниях».

В рамках планов по улучшению инфраструктуры будут обдуманы гражданские и военные аспекты. «Наша цель заключается в том, чтобы лучше использовать наши транспортные пути и обеспечить, чтобы в разработке инфраструктурных проектов учитывались военные требования», — заявила комиссар ЕС по транспорту Виолета Булк. В свою очередь, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала к созданию «военного Шенгена». «Если в ситуации напряжённости и кризиса войска должны быстро продвигаться через большие дистанции в Европе, но это должно быть точно спланировано и происходить с большой скоростью и эффективностью», — подытожила немецкий политик.