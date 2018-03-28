NYT: вместо дела послов Путину пришлось разбираться с «головотяпством чиновников»

Пожар торгового центра в Кемерове отвлёк Кремль от дипломатического кризиса в отношениях с Западом, пишет The New York Times. Более того, вызванный трагедией народный гнев стал для Владимира Путина столкновением с «мрачной реальностью», которая существует в его стране, считает американское издание.

«За этот месяц российский президент успел продемонстрировать новые «непобедимые» ракеты, объявить о миссии на Марс и получил невероятное количество голосов на российских выборах. Но во вторник Владимир Путин столкнулся с мрачной реальностью — народом, разгневанным из-за гибели детей, оказавшихся запертыми в горящем торговом центре в Сибири», — пишет The New York Times.

Накануне Путин приехал в Кемерово, чтобы возложить цветы в память о жертвах пожара, который унёс жизни по меньшей мере 64 человек, большинство которых были дети. Перед смертью некоторые из них «бились в закрытые двери и звонили по телефону родителям, зовя их на помощь».

«Как это вообще могло случиться?» — заявил глава государства на встрече с местными властями. Похожим вопросом теперь задаются по всей России, где подавляющее большинство не так давно выбрало президентом человека, «который на протяжении предыдущих 18 лет правления неоднократно хвалился тем, что страна при нём стала сильнее и безопаснее», утверждает издание.

Вызванное пожаром народное недовольство — а также утверждения, что свою роль в трагедии сыграли «головотяпство и коррупция» властей — «заглушило гнев» Москвы относительно высылки российских послов. При нормальных обстоятельствах Кремль использовал бы текущий дипломатический кризис, чтобы «раздуть патриотический пыл и изобразить Россию крепостью, осаждённой «русофобствующими» иностранцами». Однако сюжеты контролируемого государством телевидения были почти полностью посвящены кемеровской трагедии и «тщательно распланированному» визиту Путина, уверяет The New York Times.

Во время поездки в Сибирь Путин не стал «распекать» Соединённые Штаты и их союзников. Вместо этого он воспользовался «другим инструментом из своего набора ответов на все проблемы» — подключил к работе органы госбезопасности и пообещал, что Следственный комитет отыщет и накажет виновных.

Российский президент назвал причинами пожара «преступную халатность» и «разгильдяйство». При этом Путин не упомянул, что многие, включая людей, потерявших своих близких, считают виноватой в произошедшем саму государственную систему, в том числе «подорванные коррупцией и некомпетентностью» многочисленные ведомства, ответственные за предотвращение стихийных бедствий, подчёркивает издание.

На своей странице в Facebook депутат Госдумы из Кемерова Антон Горелкин перечислил разные версии причины пожара: детскую шалость, короткое замыкание, поджог. Однако, по его словам, истинной причиной трагедии была алчность.

Законодатель настаивает, что деятельность ТЦ «Зимняя вишня» вообще нельзя было разрешать из-за «явных проблем с безопасностью». Он обвиняет неназванного заместителя мэра в подписании акта приёмки в 2013 году после получения взятки. «Глаза ему закрыли деньгами», — пишет Горелкин.

Всего в нескольких метрах от региональных правительственных учреждений, где президент встретился с местными чиновниками, тысячи людей вышли на центральную площадь Кемерова и призывали губернатора уйти в отставку. Они высмеивали тех, кто повторял официальные данные о погибших, считая их «заниженными». При этом ни Путин, ни губернатор Аман Тулеев так и не вышли к собравшимся, отмечается в статье.

«Путин знает по горькому опыту, как легко трагедия может обернуться против него», — считает The New York Times. Издание напоминает о критике, раздававшейся в адрес властей, во время гибели моряков подлодки «Курск» в 2000 году, при захвате заложников на спектакле «Норд-Ост» в 2002-м и в Беслане в 2004-м.

После каждой подобной трагедии власти усиливали контроль над СМИ. Но это практически никак не повлияло на общий уровень недоверия, а, возможно, даже усугубило его, полагает американская газета.

The New York Times также обращает внимание, что несмотря на «драконовские правила» и армию инспекторов, проверяющих их исполнение, Россия имеет одни из самых худших показателей в мире по пожарной безопасности. Согласно исследованию Международной ассоциации пожарных и спасательных служб, с 2001-го по 2015 год в стране было зафиксировано в среднем 7,5 смертей на 100 тыс. жителей в результате пожаров, в то время как в США этот показатель составляет 1, в Казахстане — 2,7, а во Франции и Германии — 0,5.