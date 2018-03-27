Asia Times: при Трампе США разрушают «либеральный мировой порядок»

Ввиду отказа США при Дональде Трампе играть роль «главного архитектора и защитника либерального мирового порядка» во всём мире наблюдается ослабление демократии и рост популизма, пишет автор материала Asia Times, президент Совета по международным отношения Ричард Хаас. Итогом этого процесса станет то, что мир будет менее свободным, менее процветающим, менее мирным, считает автор.

«Либеральный мировой порядок сегодня не является ни либеральным, ни мировым, ни порядком», — пишет автор материала Asia Times, президент Совета по международным отношения Ричард Хаас. После Второй мировой войны США, Великобритания и другие страны создали либеральный мировой порядок, чтобы не допустить больше мировых войн. После холодной войны и развала СССР либеральный мировой порядок казался устойчивым как никогда. Однако сегодня, спустя четверть века, его будущее стоит под вопросом. Все три компонента этой системы — «либерализм, универсальность и защита самого порядка» — стоят перед небывалым за её 70-летнюю историю вызовом.

Либерализм сдаёт позиции, демократии ощущают рост популизма, партии крайних взглядов набирают популярность в Европе. «Авторитарные системы», такие как в Китае, России и Турции, усиливают своё влияние, а такие страны, как Венгрия и Польша, «не заинтересованы в судьбе своих молодых демократий», отмечает Хаас. Таким образом, в мире появляются региональные порядки или, особенно на Ближнем Востоке, «региональные беспорядки». Попытки построить глобальные структуры проваливаются, усиливается протекционизм и возвращается соперничество сверхдержав. Причинами этого стали сокращение зарплат, безработица и стремление политических лидеров к «повышению авторитета».

Однако главная причина ослабления либерального мирового порядка заключается в «изменении поведения США», считает автор. При Дональде Трампе США решили отказаться от Транс-Тихоокеанского партнёрства и Парижского соглашения по климату, вводят пошлины на сталь и алюминий и тем самым ведут мир к «торговой войне». «Также Вашингтон сомневался в поддержке НАТО, редко говорит о демократии и правах человека», — отмечает Хаас. «США — это не просто страна. Это был главный архитектор и защитник либерального мирового порядка... Решение Америки отказаться от этой роли, которую она играла 70 лет, знаменует поворотный пункт... В итоге мир станет менее свободным, менее процветающим, менее мирным для американцев и других наций», — резюмирует автор материала Asia Times.