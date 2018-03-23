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Deutschlandfunk: Меркель и Макрон выступят единым фронтом в торговой войне с США

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сообща выступили против американских пошлин, сообщает Deutschlandfunk. Оба политика призвали Европу к объединению и борьбе против протекционизма.
Deutschlandfunk: Меркель и Макрон выступят единым фронтом в торговой войне с США
Reuters

Франция и Германия заявили о готовности выступить единым фронтом в торговой войне с США, сообщает Deutschlandfunk. После саммита глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе французский президент Эммануэль Макрон заявил, что нынешнее положение дел его не устраивает, и настоял на поиске долговременного и надёжного решения.

Глава Франции призвал Европу объединиться и решительно выступить против американских пошлин. Схожим образом высказалась канцлер Германии Ангела Меркель, подчеркнув, что ЕС выступает в защиту свободной торговли и против протекционизма.
 
Также Макрон и Меркель заявили, что собираются принять меры против России в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. По их словам, использование нервно-паралитического газа — это «покушение на безопасность Европы».  
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Deutschlandfunk Германия Европа
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