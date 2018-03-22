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Украинская правда: до ареста Савченко остался только один шаг

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Регламентный комитет украинской Верховной рады единогласно проголосовал за снятие неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Как пишет «Украинская правда», теперь за представление комитета должна проголосовать на своём заседании Верховная рада.
Украинская правда: до ареста Савченко остался только один шаг
Reuters

Регламентный комитет Верховной рады Украины дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. Как пишет «Украинская правда», за соответствующие решения депутаты проголосовали единогласно.

Как отмечает издание, сначала депутаты поддержали представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности, потом единогласно проголосовали и за арест Савченко.

Необходимость ареста Луценко обосновывал тем, что Савченко не отказалась от совершения преступления и не прекратила отношения с другими вероятными соучастниками преступления, может покинуть своё место жительства, скрываться от органов досудебного расследования, влиять на свидетелей, а также продолжать совершать преступления против национальной и общественной безопасности.

После голосования комитета представление ещё должна поддержать на своём заседании Верховная рада.

Как напоминает «Украинская правда», ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте. 

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источник
Украинская правда Украина Европа
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