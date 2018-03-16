24 канал: Савченко подозревают в организации госпереворота и терактов

СБУ допросила Надежду Савченко в рамках дела Владимира Рубана, который занимался вопросами обмена военнопленных и был задержан с партией оружия. Как передаёт «Телеканал новин 24», с депутата хотят снять неприкосновенность, поскольку её подозревают в попытке государственного переворота и организации терактов в Верховной раде.

Со второй попытки после поездки в Европу Надежда Савченко появляется в СБУ. Её уже неделю пытаются допросить по делу Владимира Рубана. Он, как уверены спецслужбы, готовил покушение на Порошенко, Турчинова и Авакова.

НАДЕЖДА САВЧЕНКО, депутат: Кто не думал взорвать Банковую или Верховную раду? Мы что, живём в 37 году в сталинские времена, когда это являлось преступлением?

В это же время судьбу Савченко решают в Верховной раде. Пока депутат в СБУ, её исключают из комитета по национальной безопасности и на этом не останавливаются. В парламент внесли представление об аресте и задержании бывшей пленницы.

ЮРИЙ ЛУЦЕНКО, генеральный прокурор Украины: Лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале. И поэтому я, генеральный прокурор Украины, внесу в Верховную раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Савченко.

После допроса Савченко объясняет, что исключать её из комитета не имели права, а тем, кто к этому причастен, будет туго, поскольку в Страсбурге, как она уверяет, не тратила время зря.

НАДЕЖДА САВЧЕНКО: Находясь в Европе, я успела дать показания в юридических судебных инстанциях Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований.

С допроса Савченко поспешила в Раду. Зашла внутрь, однако долго не задержалась. К ней подошли трое и пытались вывести. Сразу появилась информация, что якобы с собой Надежда пронесла оружие.

ИРИНА ЛУЦЕНКО, депутат: Была определённая ситуация, которая носила признаки угрозы для окружающих, поэтому Надежду Савченко попросили выйти из зала.

Савченко подтверждает, говорит, что оружие наградное и вручал его Андрей Парубий.

Надежду Савченко подозревают в причастности к делу Владимира Рубана. Главу общественной организации «Офицерский корпус» задержали с арсеналом оружия, спрятанного в мебели. Он перевозил его с оккупированной территории. Ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев за решёткой. Надежда Савченко с этим не соглашалась, потому что хотела Рубана взять на поруки.

НАДЕЖДА САВЧЕНКО: Моё уважение, товарищ офицер.

К слову, это не первый совместный скандал Рубана и Савченко. В прошлом году они вместе посещали оккупированные территории и украинских пленных. Тогда Савченко обвиняли в том, что она подстрекала украинские бригады покинуть их позиции.

Алёна Чернецкая, Анна Калюжная, Алексей Горбенко, 24-й канал.

Дата выхода в эфир 15 марта 2018 года.