Stratfor: отношения России c Западом пробили дно

Западным компаниям уже давно сложно вести бизнес в России, но теперь, после участия России в сирийской кампании и отравления Скрипаля, враждебность к иностранцам чувствуется даже среди простых россиян, пишет Stratfor. А тем временем скоро около миллиона человек приедут в Россию на чемпионат мира, и им автор статьи советует соблюдать крайние меры предосторожности.

Когда кажется, что отношения между Россией и Западом достигли самого дна, им удаётся опуститься ещё ниже, пишет Скотт Стюарт в своей статье для Stratfor. И так, по его словам, продолжается уже десять лет, но в очередной раз напряжённость в отношениях вспыхнула после отравления агента Скрипаля и его дочери. Оно, по мнению автора статьи, должно было послужить предостережением для нынешних российских агентов, чтобы те не поворачивались против родины.



После того как стало известно об отравлении, премьер-министр Великобритании объявила о выдворении 23 российских дипломатов, а также обсуждается возможность введения против Москвы новых санкций. Однако и Россия не станет легко относиться к мерам наказания и, без сомнения, ответит на все шаги собственными решениями, как то было в случае с Крымом в 2014 году. В результате роста напряжённости в отношениях работать и ездить по России западным компаниям и их сотрудникам становится всё тяжелее, отмечает автор статьи.



«Враждебность становится заметна», — пишет Скотт Стюарт, ссылаясь на опыт своего друга, который ощутил неприязнь к себе со стороны простых россиян. Когда он поинтересовался, чем это вызвано, ему ответили, что американцы убили в Сирии больше россиян, чем за всю холодную войну. И хотя это утверждение спорно, особенно если вспомнить о том, как США поддерживали моджахедов во время афганской войны, сирийским конфликтом частично можно объяснить эту недоброжелательность. Тем более, по словам журналиста, российские СМИ воспользовались конфликтом, чтобы разжечь националистические чувства в россиянах и укрепить поддержку Путина.



По ряду причин, в том числе из-за коррупции, спорных и иногда противоречащих друг другу законов, организованной преступности, Россия — уже давно сложное место для иностранного бизнеса. И санкции вкупе с потерями России в Сирии стали очередным препятствием для иностранных компаний и неправительственных организаций.



С негативными последствиями могут столкнуться порядка миллиона человек, которые приедут на чемпионат мира по футболу: зрители, спонсоры, спортсмены. Кроме того, во время чемпионата мира западным компаниям и чиновникам, по словам автора статьи, будет угрожать промышленный шпионаж, а из-за нападения на Скрипаля и прочих подозрительных смертей россиян в Лондоне российские спецслужбы станут ещё агрессивнее по отношению к представителям западных стран.



После закона Яровой все, кто приедет в Россию, должны быть очень осторожны со своими данными, предупреждает автор статьи: любая информация может быть взломана. Так что он советует туристам и приезжающим по бизнес-делам не подсоединяться к корпоративным или домашним сетям в России, а также помнить, что большинство отелей здесь оснащены звуко- и видеозаписывающей аппаратурой.



Помимо внимания спецслужб приезжающие из западных стран, вероятно, могут столкнуться с угрозой со стороны российских националистов, предупреждает автор статьи. «Одна из причин, почему Путин действует на мировой арене столь агрессивно, заключается в том, что его демонстрация бравады — вроде аннексии Крыма — встречает повсеместную поддержку общества», — пишет журналист. А международная реакция на его действия лишь помогает поддерживать подозрительность и антипатию к иностранцам.



И если на протяжении уже нескольких лет иностранным компаниям было сложно вести бизнес в России, то последние события лишь ещё больше ухудшат ситуацию, полагает Скотт Стюарт в своей статье для Stratfor.