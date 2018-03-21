Бывший постпред США при ООН одобрил стремление Трампа к диалогу с Путиным

Хотя многие в США считают Россию главным врагом, президенту Трампу всё же стоит встретиться с главой Кремля, заявил в интервью Bloomberg ветеран американской дипломатии Томас Пикеринг. По его словам, лидеры двух государств должны уделить особое внимание проблеме стратегического равновесия, поскольку оба в последнее время вольно высказывались о возможном применении ядерного оружия.

Посол Томас Пикеринг, как вы полагаете, эта встреча Трампа с Путиным состоится? Это вообще хорошая идея?



ТОМАС ПИКЕРИНГ, бывший постпред США при ООН, бывший посол США в России: Думаю, Вонни, это хорошая идея, хотя в наших отношениях есть глубокие разногласия, и, скажем прямо, в США крепнет уверенность в том, что Россия — наш главный враг. Есть такая старая поговорка, о дипломатии и не только: «Держи друзей близко, а врагов ещё ближе». И в этом есть своя правда. Думается, что во многих аспектах переговоры могут отчасти сгладить неприятные моменты, и, возможно, процесс пойдёт.



Особенно важна стратегическая стабильность, потому что она связана с управлением ядерными средствами сдерживания. А оба президента — и Путин, и Трамп — в последний год позволяли себе несколько вольные высказывания о ядерном оружии и о том, как оно может быть использовано… и о том, что оно вообще может быть использовано.



В таких вещах нужен более строгий контроль: у США с Россией серьёзные разногласия на тему соблюдения Россией договора о РСМД и на тему соблюдения Соединёнными Штатами другого, дополнительного международного договора о контроле над вооружениями. Эти моменты надо прояснить, причём незамедлительно. Для этого требуется время, а также серьёзное внимание и серьёзные намерения.



Но может ли президент позволить себе такое — на фоне всей этой круговерти мюллеровского расследования? Сегодня нам стало известно, что он вносит изменения в свою команду юристов — возможно, для того чтобы немного изменить ход событий.



ТОМАС ПИКЕРИНГ: Я считаю, у президента есть обязанности перед страной: защищать её жизненные интересы и гарантировать, что она не окажется под угрозой. Во многих отношениях здесь нельзя руководствоваться только внутриполитическими соображениями. И президент настаивает, постоянно настаивает, что он чист. Так что здесь, я думаю, ему следует заниматься своими главными обязанностями. А господин Мюллер будет заниматься своими. Это сильный и авторитетный человек, и он тоже будет защищать интересы страны. Но эти двое никоим образом не должны мешать нормальной работе государства.



Дата выхода в эфир 20 марта 2018 года.