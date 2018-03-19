Дрезден, Санкт-Петербург, Москва и Сочи ― Le Monde напомнила о городах, «сформировавших» Путина

Дрезден, Санкт-Петербург, Москва, Сочи ― эти четыре города являются воплощением амбиций Владимира Путина, считает Le Monde. По случаю выборов президента в России французская газета рисует портрет главы Кремля на фоне городов, сформировавших его личность.

Дрезден, Санкт-Петербург, Москва, Сочи ― эти четыре города, по мнению Le Monde, «воплощают в себе амбиции Владимира Путина», готовящегося к четвёртому сроку на посту главы самой большой страны в мире.

По случаю выборов в России, «в которых Владимир Путин скорее всего победит с большим отрывом», французское издание «рисует портрет российского президента через призму городов, сформировавших его».

Как сообщает издание, в Дрездене Владимир Путин служил в качестве агента советской разведки с 1985-го по 1990 год под псевдонимом Майор Платов* ― в честь генерала, командовавшего казачьим войском во время войны с Наполеоном. Его работа состояла в сборе разведданных, касающихся политиков и «потенциальных врагов».

Именно в этом саксонском городе офицер КГБ смог применить на практике навыки, полученные в предшествующие годы службы в разведке. «В возрасте 32 лет он воплотил там в жизнь мечту своей юности: стать «специалистом по человеческим отношениям», проникать в сети и докладывать «Центру». Именно в Дрездене в 1989 году он самолично увидел первые признаки распада СССР, «величайшей геополитической катастрофы XX века».

Владимир Путин родился в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде, в «скромной семье» ― его отец работал на вагоностроительном заводе, ― жившей в коммунальной квартире.

В 1990 году, после пяти лет, проведённых в Дрездене, уже в звании полковника КГБ он возвращается в Ленинград, «в город, перевёрнутый с ног на голову». Бесконечные очереди, пустые прилавки, карточки на еду были для того периода нормой.

В возрасте 38 лет Путин поступает на работу в Ленинградский университет, в котором когда-то учился, в качестве помощника ректора.

«Друг посоветовал ему присоединиться к команде Анатолия Собчака, только что избранного председателем Ленсовета», ― рассказывает Le Monde. Владимир Путин становится его советником и в 1991 году увольняется из КГБ. В этом же году Ленинград был переименован в Санкт-Петербург, а Собчак стал мэром. «Именно в мэрии Владимир Путин формирует круг, который в 2000-х годах окажется на вершине власти», ― полагает издание.

В Кремль Путин приходит в 1996 году в качестве «простого сотрудника» администрации президента Бориса Ельцина. «Меньше, чем за три года, он обучился столичным законам и вышел на первый план политической сцены», ― отмечает французская газета. В 1998 году он становится директором ФСБ, в 1999-м ― премьер-министром, а 23 марта 2000 года избирается на пост главы Кремля.

Путин обещает «восстановить порядок». «Он начинает с Чечни, развернув военную интервенцию после серии терактов, приписанных чеченцам. Затем атакует олигархов и СМИ», ― рассказывают авторы. По их словам, всё это происходит практически бесконфликтно, поскольку в то же время уровень жизни населения начинает расти.

«Вертикаль власти», термин, который использует он сам в обращении к нации в 2000 году, становится фирменным знаком путинизма», ― отмечает издание.

Что касается Сочи, этот город стал воплощением «международных амбиций» Владимира Путина, уверена Le Monde: «Он сделал из него свою вторую столицу, в которой, за тысячу с лишним километров от Москвы, принимает мировых лидеров».

Именно в Сочи проходили Олимпийские игры 2014 года, названные в статье «параноидальным проектом», для которого в регионе с рекордной скоростью «выросли из земли автомагистрали, мосты и отели».

«Именно в этом курортном городе отчасти проявляется напряжённость в отношениях с другими странами», ― считает газета. В 2014 году как раз во время проведения Олимпийских игр разворачивался украинский кризис. Здесь проходила встреча российского президента с главами Турции и Ирана по вопросу урегулирования сирийского конфликта, а также Конгресс народов Сирии, закончившийся неудачей, напоминает издание.

* По словам самого Владимира Путина, Платовым его назвали во времена обучения в разведшколе (прим. ИноТВ).