Экс-сотрудник ЦРУ: пытки для правительства США стали государственной политикой, и новый директор ЦРУ ― тому подтверждение

Новый директор ЦРУ Джина Хаспел имеет прямое отношение к практике пыток заключённых и лично участвовала в сокрытии доказательств противозаконных действий управления, утверждает бывший сотрудник отдела ЦРУ по борьбе с терроризмом Джон Кириаку. Назначение Хаспел на эту должность посылает нежелательный сигнал не только сотрудникам ЦРУ, но и союзникам и врагам Америки во всём мире, уверен автор.

«Я попал в тюрьму за разоблачение применявшихся в ЦРУ пыток. Джина Хаспел помогала держать эту информацию в тайне», ― статью с таким названием публикует на страницах The Washington Post бывший сотрудник отдела ЦРУ по борьбе с терроризмом и бывший старший исследователь сенатского комитета по международным отношениям Джон Кириаку.

После 11 сентября 2001 года Кириаку «вызвался поехать в заграничную командировку, чтобы предать правосудию лидеров «Аль-Каиды»*. В 2002 году он стоял во главе контртеррористических организаций в Пакистане, где его командой были захвачены десятки боевиков «Аль-Каиды», включая Абу Зубейду, которого в то время ошибочно считали третьим по важности лицом в группировке.

«К маю того же года ЦРУ приняло решение его пытать», ― рассказывает Кириаку. По его словам, сам он «поучиться использованию более эффективных методов допроса» не пожелал.

«Я сказал, что не могу использовать пытки из морально-этических соображений и — невзирая на постановление Министерства юстиции — считаю их незаконными», ― поясняет бывший сотрудник ЦРУ.

Однако, как утверждает автор, «в правительстве США хватало тех, кто с готовностью давал добро на дальнейшее применение этой практики». Одной из них была Джина Хаспел, назначенная на этой неделе президентом Трампом новым директором ЦРУ.

«Это назначение адресует сотрудникам ЦРУ простую мысль: участвуйте в военных преступлениях, в преступлениях против человечности — и вас повысят», ― уверен Кириаку.

Джину Хаспел, работающую в разведывательном управлении уже 33 года, СМИ называют «маститым ветераном разведки». «Но многие из тех, кто был знаком и работал с Хаспел в ЦРУ, включая меня, называли ее Кровавой Джиной, ― признаётся автор статьи.

По словам Кириаку, именно Хаспел по приказу своего руководителя, бывшего заместителя директора ЦРУ по операциям Хосе Родригеса, отдавала распоряжения о ликвидации видеозаписей пыток Абу Зубейды. В отношении пленного сотрудники ЦРУ с самого начала применяли самые жёсткие методы пыток: имитацию утопления, лишение сна, заточение в клетке для собак и прочее.

Позже Родригес сообщил репортёрам, что «пытки сработали», и Абу Зубейда предоставил ценную оперативную информацию, «которая помогла предотвратить атаки и спасла американские жизни», однако, как выяснилось позднее, это было не так.

По признанию Кириаку, он знал о происходящем с Абу Зубейдой и молчал об этом даже после того, как покинул управление в 2004 году. Но к 2007 году, по его словам, «терпение лопнуло».

«Президент Джордж Буш настойчиво убеждал американцев в том, что программы пыток не существует. Я знал, что это ложь. Я знал, что пытки не работают. И знал, что эта практика незаконна», ― рассказывает автор.

В декабре 2007 года Кириаку дал интервью телеканалу ABC News, в котором заявил, что «пытки были официальной государственной политикой США и эта политика проводилась при личном одобрении президента». Как утверждает бывший сотрудник ЦРУ, ФБР сразу же начало вести в отношении него расследование.

По первому возбуждённому против него делу Кириаку был оправдан, однако через три года ему было предъявлено обвинение в совершении пяти уголовных преступлений, включая три статьи, связанные со шпионажем. В итоге бывший сотрудник управления провёл в тюрьме 23 месяца за «доносительство».

«Но это того стоило. Во многом потому, что сведения о техниках ЦРУ стали достоянием общественности», ― отмечает Кириаку. Впоследствии конгресс запретил пытки, имитирующие утопление, и прочие методы, которые управление использовало на секретных объектах.

Однако, если для автора публикации сообщение о пытках обернулось тюрьмой, то Джина Хаспел, несмотря на свою причастность к ним, получит повышение в должности.

«Этим шагом президент как будто говорит нашим друзьям и союзникам... следующее: мы называем себя светоносным градом, образцом уважения в отношении прав человека, гражданских прав, гражданских свобод и верховенства закона, но на самом деле всё это вздор», — полагает Кириаку.

Смысл назначения Хаспел, по его мнению, не ускользнёт и от внимания врагов США ― «Аль-Каиды», «Исламского государства»** и прочих террористических организаций. Именно пытки и злоупотребления в американских военных тюрьмах в своё время были одним из главных аргументов террористов при вербовке новых боевиков и сеяли среди них ещё более глубокую ненависть к США.

«Вина за это, по меньшей мере, частично лежит на Хаспел и прочих сотрудниках ЦРУ, которые разрабатывали и курировали программу пыток, поскольку они показали миру, как Соединённые Штаты могут относиться к своим пленникам», ― убеждён автор статьи.

«Мы не можем делать вид, что нас это не касается. Мы не можем награждать мучителей. Джине Хаспел не место во главе ЦРУ», ― заключает Джон Кириаку.