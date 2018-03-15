Левый берег: Украина готовится к разрыву договора о дружбе с Россией

МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией. Как пишет «Левый берег», окончательное решение этого вопроса остаётся за президентом Петром Порошенко.

Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией.

«Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией», — написала народный депутат Светлана Залищук в соцсетях.

Она также отметила: на вопрос, когда можно ожидать подобных действий, министр ответил, что решение остаётся за главой государства.

Как напоминает издание, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией был подписан 31 мая 1997 года сроком на десять лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нём закрепляется принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимных обязательств не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В 2016 году представители украинского МИД говорили, что большой Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией не денонсируют, поскольку он является доказательством в судах против России.