Американский политолог: национальная идея русских строится на деструктивном отрицании Запада

Российская национальная идея подпитывается «деструктивным отрицанием Запада», и всё, что ослабляет Запад, в интересах России, заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung американский политолог Анджела Стент. По словам эксперта, Владимир Путин видит, что Запад охвачен «беспорядком», и воспользуется этим для укрепления влияния Москвы в мире.

«Россия — это страна, в которой по-настоящему функционируют только немногие институты. За последние 100 лет в России редко бывал период, когда институты значили так мало», — заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung эксперт по России, бывший сотрудник администраций Билла Клинтона и Джорджа Буша Анджела Стент.

«Мотивация кремлёвской элиты заключается в том, чтобы остаться у власти... А Путин, конечно, может сказать, что его цель — сделать страну вновь сильной. Россия вновь получила влияние на Ближнем Востоке, оказывает влияние в разных частях мира и сопротивляется Западу», — продолжила Стент.

По мнению эксперта, Путин знает, что Россия нуждается в реформах, однако он также знает, что нестабильность из-за реформ может причинить вред его системе. «Национальная идея, которую создал Путин», объединяет в себе ностальгию по советской системе и царизму. Она также гласит, что «русский космос» уникален, что Россия имеет собственную, несравнимую историю и полностью отличается от Запада. Россия видит себя консервативной международной державой, защитницей традиционных ценностей.

«В российской истории есть мало примеров, когда Россия не выступала как господствующая сила, которая хочет доминировать над своими соседями. Нет чисто русской идеи, эта идея всегда вовлекает соседей, например, Белоруссию, Украину и другие славянские страны», — отметила Стент.

Во время «вмешательства России в американские выборы» Москва пыталась использовать противоречия в западном лагере. «Если посмотреть на Европу, на евроскептиков, популистов, АдГ, Ле Пен или на противоречия в американской политике, то во всех этих случаях Россия стремится использовать общественные трения с помощью соцсетей и интернета... Россия действует в первую очередь в своих национальных интересах, которые заключаются в том, чтобы Запад был разобщён... Запад — это враг России, и всё, что ослабляет Запад, в интересах России», — утверждает эксперт.

По словам Стент, Россия пользуется популярностью среди некоторых европейцев и американцев из-за своих политических и общественных установок: «Мигранты опасны, мусульмане опасны». Речь идёт не о российской модели, а о России как противовесе США и части Европы. «Это деструктивный подход, который подпитывается отрицанием Запада», — убеждена политолог. Сегодня Путин смотрит на Запад и видит, что на Западе «беспорядок».

Он видит, что происходит в США, он видит нескончаемые противоречия. Похожая картина наблюдается в Европе, и Путин видит в этом возможность укрепить позиции Москвы в мире, резюмировала Стент.