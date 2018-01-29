Nation: новая холодная война с Россией для США опаснее, чем «вмешательство» Путина

Новый доклад американского Совета по международным отношениям под названием «Сдерживание России» призван вдохновить американский политический истеблишмент на радикальную эскалацию новой холодной войны с Россией, убеждён историк, редактор издания The Nation Стивен Коэн. При этом, по мнению эксперта, реальная опасность заключается не в российском «вмешательстве», а в отсутствии в США политической силы, выступающей против нового противостояния с Кремлём.

Американские политики, медийные комментаторы и учёные многие годы отрицали возможность новой холодной войны с Россией, отмечая её предполагаемую слабость как противника, отсутствие идеологического конфликта, локальный характер конфликтов после распада СССР, дружественную политику США по отношению к России и прочее, пишет на страницах The Nation американский историк и специалист по России Стивен Коэн.

«На самом деле эти отрицатели холодной войны были либо плохо информированы, близоруки, либо не желали признавать свою собственную причастность к тому, что возможность постсоветского мира и даже российско-американского стратегического партнёрства была упущена», — отмечает историк.

На днях «самая престижная и влиятельная организация отрицателей», Совет по международным отношениям (CFR), опубликовала официальный доклад, в котором признала, что «в данный момент США находятся в состоянии второй холодной войны с Россией», сообщает Коэн.

Как подчёркивает эксперт, важность Совета по международным отношениям, как и выпускаемого им «исключительно влиятельного» журнала Foreign Affairs, трудно переоценить: «представители элиты давно превратили CFR в единственную и самую важную в Америке неправительственную организацию в области внешней политики». Членами совета становятся или стремятся стать ведущие американские политики, бизнесмены, академики, а также кандидаты на пост президента.

Десятилетиями главной функцией Совета было «определять приемлемые, легитимные, общепринятые рамки дискуссии о внешней политики США и связанных с ней вопросов», и, по мнению эксперта, с этой ролью он справлялся неплохо. Однако, как отмечает историк, больше десяти лет назад его «объединяющей, плюралистской направленности по большому счёту пришёл конец», когда мнения о России, не совпадавшие с «групповым мышлением Вашингтона», стали всё чаще исключаться из обсуждения.

«Совет по внешней политике — почти как конгресс и мейнстримные СМИ — превратился в бастион новой холодной войны, хотя и не признавал этого», — полагает Коэн. По мнению историка, доклад Совета под названием «Сдерживание России» «с таким же успехом мог быть опубликован на ранней, истерической стадии предыдущей холодной войны».

«Лучшее, что можно сказать о докладе, — что он банален: его 50 с лишним страниц и 72 примечания не предлагают ничего, кроме поверхностного, хотя и скрупулёзного пересказа писанины мейнстримных СМИ последних лет, включая одностороннюю подачу происходящих событий, сомнительные «факты», неполную историю (если не её полное отсутствие), мнения и идеологию, выдаваемые за репортажи и анализ, и немалую долю русофобии», — заключает специалист по России.

Поводом к написанию доклада и его главной темой стали до сих пор не доказанные утверждения о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года (которое авторы называют «атакой на американскую демократию»). Другими темами стали предполагаемый «сговор» Трампа с Кремлём, а также необходимость защиты от «угрозы», исходящей от российского президента Владимира Путина.

При этом, как отмечает Коэн, «вторая холодная война» несёт в себе множество новых угроз, о которых авторы не упоминают. Это и непосредственная близость её эпицентра к границам России, и новая гонка ядерных вооружений, и демонизация российского лидера, делающая невозможной любое ослабление напряжённости, а также отсутствие в американском политическом и медийном истеблишменте какой-либо организованной силы, настроенной против этого нового противостояния.

Принимая во внимание все предыдущие публикации и заявления на тему России со стороны американских политиков и СМИ, включая и недавно обнародованную Стратегию национальной обороны США, цель доклада становится очевидной: «вдохновить американский политический истеблишмент обоих партий на радикальную эскалацию новой холодной войны», уверен эксперт.

При этом, как показали недавние опросы общественного мнения, американские избиратели не в восторге от подобной «безрассудной» политики, как и многие европейские союзники США, чьей поддержки ищут авторы доклада.

Остаётся надеяться, что обвинения в сговоре с Россией не помешают президенту США Дональду Трампу остаться тем, кто изначально был настроен на снижение напряжённости и сотрудничество с Россией, отмечает Коэн. «Но даже если так, позволят ли ему это защитники существующей системы и почитатели Совета по международным отношениям в Вашингтоне?» — задаётся вопросом автор.