NZZ: Кремль компенсирует «трудное положение» страны «ультранационализмом»

Переизбрание Владимира Путина «давно не подлежит сомнению», так как российское руководство «не видит альтернативы», пишет Neue Zürcher Zeitung. «Затруднительное положение», в котором находится страна, Кремль стремится компенсировать «ультранационализмом» и имиджем борьбы с «западным разложением, украинским фашизмом и раковой опухолью исламизма», отмечает издание.
18 марта в России пройдут выборы президента, но переизбрание Путина «уже давно не подлежит сомнению», поскольку руководство страны «не видит альтернативы», пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш. «Главный враг Путина — это не его политические соперники на выборах, а апатия в стране, которая может привести к крайне низкой явке», — считает автор материала. Если в «демократических странах» переизбрание лидера делает его политически сильнее, то Путин «вряд ли может надеяться на подобный эффект». «То, что будет после Путина, не знает никто», — подчёркивает Рюш.
«Глубоко в сознании укоренилось представление о том, что Россия пережила множество кровавых смен власти и не имеет традиции мирной передачи власти от одного избранного главы государства другому. Это станет поводом для волнений и интриг задолго до конца правления Путина», — продолжает журналист. Кроме того, итог третьего срока Путина выглядит «мрачно»: «экономика хромает, бедность набирает обороты, и доходы сокращаются с 2014 года». Это затруднительное положение «режим» стремится компенсировать «ультранационализмом, который манипулирует желанием возрождения российской сверхдержавы».
В оптике «кремлёвской пропаганды» Россия окружена врагами и в то же время выступает оплотом против «западного разложения, украинского фашизма и раковой опухоли исламизма». При этом оппозиция и «критические СМИ» «жёстко подавляются». «Путин может быть бесспорным правителем, однако он привёл свою страну в экономический и политический тупик. Таким образом, период до 2024 года ознаменован плохими предчувствиями», — резюмирует автор Neue Zürcher Zeitung.
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