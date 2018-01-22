NZZ: кандидат КПРФ в президенты оказывает услугу Кремлю, придавая выборам «легитимность»

Кандидат Коммунистической партии на выборах президента Павел Грудинин вряд ли одержит победу над Владимиром Путиным, однако это и не задача «системной оппозиции» в России, пишет Neue Zürcher Zeitung. Привлекая голоса «политически и экономически недовольных», Грудинин повысит явку на выборах и их «легитимность», что сыграет на руку Кремлю, считает издание.

В декабре 2017 года Коммунистическая партия России «неожиданно» назначила своим кандидатом на выборах президента директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина, пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Беньямин Трибе. По его собственным словам, он живёт в совхозе в одном доме с рабочими, что делает его «интереснее», чем 73-летний Зюганов. Согласно данным опроса за январь, Грудинин в два раза популярнее Зюганова и набрал по всей России около 8% поддержки. Вероятно, его рейтинг в ходе выборов президента в марте будет ещё выше.

«Победа над Владимиром Путиным исключена. Однако 57-летний Грудинин может попробовать завоевать новые голоса», — отмечает автор. Кандидат коммунистов выступает за ограничение притока иностранного «спекулятивного капитала» и за выход России из Всемирной торговой организации. Он требует регулировки цен на основные продукты, национализации важных промышленных предприятий и банков, отмены налогов для бедных и повышения их для богатых. Также он обещает повышение размера пенсий, сокращение импорта продуктов питания и выделение 10% госбюджета на развитие сельскохозяйственных предприятий и прилегающих к ним деревень.

«Российские избиратели не заставят Грудинина выполнить свои обещания, но это и не задача партий так называемой системной оппозиции в России, — пишет автор материала. — Их кандидаты должны получить голоса недовольных, которые не выбирают Путина, но одним только участием в выборах повышают их легитимность». По словам Трибе, в Думе в решающих вопросах оппозиционные партии подчиняются воле «Единой России». Отсутствие интереса, апатия или «тихий протест» могут привести к низкой явке на выборах, что будет для Кремля «поражением». Грудинин поможет этого не допустить. Он призывает голосовать за него «экономически и политически недовольных». Его главное требование гласит, что Россия должна превратиться из «рассадника олигархического капитализма» в «социальное государство».

В то же время он требует «реставрации демократии», расширения возможностей политического участия граждан и создания «верховного государственного совета, который будет санкционировать важнейшие решения президента». Кроме того, Грудинин «прямо критикует Путина». Этими требованиями лидер коммунистов надеется привлечь не только старых сторонников, но и молодое поколение. «Зюганов вряд ли сможет этого достичь, а Грудинин — вполне», — резюмирует автор Neue Zürcher Zeitung.