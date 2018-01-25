Die Welt шутит: в 2022 Путин будет править из Киева, а Трамп строчить твиты из Москвы

В 2022 году в Киеве главу Кремля Владимира Путина изберут пожизненным президентом Панславянского союза, поделился своим шутливым прогнозом на страницах Die Welt немецкий журналист Алан Позенер. В это время Дональд Трамп, находясь в изгнании в Москве, будет строчить твиты о «предателях» в американском конгрессе, фантазирует немецкий журналист.

Немецкий журналист Алан Позенер решил поделиться на страницах Die Welt своим шутливым прогнозом на 2022 год. По его словам, канцлером Германии станет Маркус Зёдер (нынешний кандидат на пост премьер-министра Баварии. — ИноТВ). Он «заверяет, что его правительственная коалиция из ХДС/ХСС, АдГ и СвДП не выйдет из состава Европейского союза».

«Отказ властей от меркелизма, глобализма и запачканного красно-зелёными цветами беспочвенного благодушия — отличные предпосылки для сближения с Панславянским союзом, объединением христианских народов востока, говорит министр иностранных дел Алиса Вайдель (нынешняя глава фракции «Альтернатива для Германии». — ИноТВ)».

В это время «в Киеве Владимира Путина избрали пожизненным президентом» этого союза, продолжает фантазировать автор: «Аннексию Грузии Путин оправдывает тем, что в этой стране родился Сталин, герой всех славян. По его словам, желание Болгарии и Сербии вступить в союз он «благосклонно рассмотрит». Он считает, что отказ Германии от перехода на альтернативные источники энергии — это «разумная политика», которую он поддержит «дружеской ценой» на газ».

«Из эмиграции из Москвы Дональд Трамп пишет твиты о «предателях» в конгрессе. Президент США Том Хэнкс предложил Китаю «стратегическое партнёрство». В одном из секретных пунктов США говорят, что будут придерживаться нейтралитета в случае российско-китайской войны. В ответ Китай взял на себя обязательства не признавать Конфедеративные Штаты. В Техасе Стив Бэннон (бывший главный советник Трампа по вопросам стратегии и политики. — ИноТВ) призывает к «крестовому походу против Соединённых Штатов Голливуда», — заключает свой прогноз Позенер.