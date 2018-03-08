Telegraph: принц Уильям не приедет на ЧМ-2018

Принц Уильям не планирует посещать чемпионат мира по футболу в России, пишет The Daily Telegraph. Издание отмечает, что правительство Великобритании также рассматривает отказ от поездки на ЧМ-2018 представителей кабинета министров страны в зависимости от результатов расследования инцидента с отравлением бывшего агента ГРУ.
Принц Уильям не планирует поездку на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России, передаёт The Daily Telegraph. При этом издание отмечает, что крупные международные футбольные соревнования обычно не обходятся без его присутствия, так как именно Уильям возглавляет Футбольную ассоциацию Англии.
Ожидается, что впервые за несколько десятилетий ни один из высокопоставленных членов британской королевской семьи не приедет лично поддержать сборную Англии. Кроме того, не только принц Уильям, но и его брат Гарри не приедут на турнир впервые за 16 лет.
Издание отмечает, что приезд принца Уильяма на чемпионат оказался под вопросом после инцидента с отравлением бывшего российского двойного агента Скрипаля и его дочери.
Сообщается, что в этом году наследный принц может ограничиться встречами с футбольной сборной Англии в преддверии турнира или же сообщениями с пожеланиями удачи.
«Сложно представить, что Великобритания будет обычным образом представлена на чемпионате мира в России», — ранее на этой неделе прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
По словам премьер-министра страны, правительство рассмотрит, «следует ли министрам и другим делегатам присутствовать на чемпионате в России».
Члены кабинета министров Великобритании, в том числе министр спорта страны Трейси Крауч, откажутся от планов по посещению ЧМ-2018 в том случае, если будет доказана причастность России к инциденту в Солсбери, сообщает The Daily Telegraph.
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