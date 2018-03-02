DW: Россия рискует потерять место в Совете Европы из-за отказа платить взносы

Москва и Анкара отказались от выплаты членских взносов Совету Европы, так как считают платежи организации «неприемлемыми» по политическим соображениям, сообщает Deutsche Welle. Дефицит бюджета организации уже привёл к сокращению многих сфер её работы, а также грозит исключением России, что станет прецедентом за 70 лет истории Совета Европы, добавляет издание.

Россия во второй раз не перевела Совету Европы (СЕ) свой членский взнос, сообщают журналисты Deutsche Welle Михаил Бушуев и Маркиан Остапчук. «У нас сегодня не было информации из Российской Федерации», — заявил глава пресс-службы СЕ Даниэль Хёльтген. Генеральный секретарь Турбьёрн Ягланд проинформирует комитет министров обо всех шагах, которые будут предприняты на следующей неделе, добавил Хёльтген.

28 февраля Москва нарушила срок выплаты первой части членского взноса за текущий год. Ещё в июне 2017 года Москва должна была заплатить €22 млн. Спор по поводу выплаты взноса возник из-за того, что российских членов СЕ лишили права голоса после «аннексии Крыма» в 2014 году. Однако действия Москвы не были неожиданными для совета: в российском государственном бюджете на 2018 год отсутствует статья, предусматривающая членский взнос. Кроме того, российские политики неоднократно заявляли, что платежи совету для Москвы «неприемлемы». «Мы никогда не прерывали диалог. Однако поскольку мы не можем участвовать в решениях, мы считаем правильным не платить взносы», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вместе с тем в бюджете СЕ образовалась ещё одна «дыра». Наряду с дефицитом €33 млн из России в этом году не поступали платежи из Турции. Об отказе платить Анкара объявила в октябре 2017 года. Решение Турции было продиктовано тем, что СЕ наградил задержанного турецкого конституционного судью Мурата Арслана премией имени Вацлава Гавела по правам человека. Турция также обвиняет его в членстве в движении исламского проповедника Гюлена. Таким образом, из-за позиции Анкары СЕ ежегодно будет недополучать €20 млн. Как пишут авторы материала, дыры в бюджете привели к тому, что бюджет совета уже был сокращён на 6%. Сокращения коснулись многих сфер, в том числе переводов на иностранные языки, на которых проходят важнейшие заседания организации.

Однако в то же время СЕ стремится к компромиссу с Москвой. С этой целью была создана специальная комиссия, в которую входят два представителя России. Кроме того, европейцы не хотят лишать россиян возможности подавать жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Из «анонимных источников» стало известно, что Россия не исключает возможности выхода из европейской конвенции по правам человека. Однако и без этого возможно, что Москва не будет сотрудничать с ЕСПЧ. Правила СЕ гласят, что страна, не платящая взносы в течение двух лет, будет лишена представительства в организации. Если Россия будет исключена, то это станет первым подобным случаем за 70-летнюю историю СЕ, резюмируют авторы Deutsche Welle.