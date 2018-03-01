Американский аналитик: путинская Россия стала «киберагрессором», и её пора «наказать»

Кремль использует интернет далеко не только для того, чтобы «вмешиваться в выборы»: власти США только за последний месяц обнаружили многочисленные свидетельства, доказывающие, что Россия превратилась в настоящее «государство-преступника» в киберпространстве, пишет на страницах Politico бывший замминистра юстиции США и эксперт по кибербезопасности Джон П. Карлин. Как полагает Карлин, Вашингтону следует совместно с его союзниками дать немедленный и как можно более жёсткий ответ на враждебные действия Москвы, которые «портят интернет».

«Скверное поведение России в сети», по всей видимости, стало тенденцией: за последний месяц стало известно о четырёх разных делах, в которых Москва «проявила себя как государство-преступник», пишет в своей статье для журнала Politico бывший замминистра юстиции США по вопросам нацбезопасности и эксперт в области кибербезопасности Джон П. Карлин.

Как отмечает Карлин, «наиболее громким осуждением» в адрес России стало опубликованное Министерством юстиции США обвинительное заключение в отношении российской организации «Агентство интернет-исследований» и 13 россиян, которые, по мнению министерства, стоят за «вмешательством» в американские президентские выборы 2016 года. Этот 37-страничный документ «читается, как шпионский роман — тут тебе и тайные поездки, и фальсификация персональных данных, и мнимая «вербовка» людей на территории США от Нью-Йорка до Флориды»; тем не менее после его публикации «не остаётся никаких сомнений в том, что Россия организовала масштабную, длительную и дорогостоящую кампанию, дабы вмешаться в наш демократический процесс, и в кампании этой были задействованы десятки сотрудников, которые каждый день приходили на рабочее место ради того, чтобы дискредитировать нашу традицию демократических выборов», пишет аналитик.

Между тем предостережения о «всё более зловещих махинациях Кремля» звучат не только от американского Минюста, продолжает автор. Так, организация «Пять глаз», объединяющая разведслужбы США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Австралии, буквально за несколько дней до обнародования нашумевшего обвинительного заключения возложила на Россию ответственность за «разрушительную атаку» вируса-вымогателя NotPetya, организованную в прошлом году, пишет Карлин. Как подчёркивает эксперт, вирус вызвал серьёзнейшие сбои в работе многочисленных компаний по всему миру, включая американского транспортного гиганта FedEx, понёсшего в результате атаки ущерб в размере $300 млн.

Ещё раньше, в начале февраля, американский Минюст выдвинул обвинения против 36 лиц, управлявших «гигантской интернет-площадкой» для торговли крадеными данными кредитных карт и другими нелегальными товарами с девизом «In Fraud We Trust» («На мошенничество уповаем»), говорится в материале. Площадка «на протяжении большей части десятилетия управлялась изнутри России», и, хотя «благодаря поддержке благожелательных мировых партнёров США» несколько десятков обвиняемых, находившихся в Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово и Сербии, были задержаны, те из них, кто скрывался в России, так и остались на свободе, сетует Карлин.

Вместе с тем InFraud был лишь последним из целого ряда подобных нелегальных форумов — среди них, к примеру, фигурировала площадка CarderPlanet.ru, создатель которой Роман Селезнёв, гражданин России, был в итоге арестован только тогда, когда покинул её пределы; в прошлом году он был приговорён в США к длительному тюремному заключению, пишет эксперт. Впрочем, таких, как Селезнёв, в мире ещё хватает — и «список особо опасных киберпреступников ФБР сейчас напоминает табель о рангах российских хакеров», иронизирует Карлин.

Среди них — создатель ботнета GameOver Zeus Евгений Богачев, организовавший «масштабную мошенническую схему, через которую у американских банков и предприятий было похищено более $100 млн», а также Алексей Белан, которого в США обвиняют в «трёх тяжких киберпреступлениях», включая похищение миллиарда аккаунтов почтового сервиса Yahoo, перечисляет аналитик. А всего за несколько дней до вынесения обвинительного заключения в адрес организаторов InFraud российский хакер и «один из самых известных спамеров в истории интернета» Пётр Левашов, «много лет безопасно проживавший в России», был экстрадирован в американский штат Коннектикут из Испании, куда он отправился на отдых, — а Россия «активно протестовала против его ареста и пыталась вернуть его на свою территорию», отмечает Карлин.

По мысли автора, именно Владимир Путин «потворствует» созданию нелегальных «интернет-базаров» и «защищает их лидеров от уголовного преследования — а то и хуже, вербует их в качестве агентов разведслужб, как это, судя по всему, произошло с Беланом и Богачевым». «Путинская Россия в настоящий момент ведёт малоинтенсивный конфликт не только против Соединённых Штатов, но и против всего цивилизованного мира, в котором торговля и благосостояние неразделимо связаны с электронными сетями цифровых машин, — убеждён Карлин. — Движимая страхом того, что демократия вкупе со свободной и честной экономикой угрожает самому существованию её коррумпированного авторитарного режима, путинская Россия всё активнее организует массированные и разрушительные кибератаки и укрывает киберпреступников, которые наносят вред мировой экономике. И начать разбираться с угрозами для кибербезопасности невозможно до тех пор, пока не будет решена проблема самого Путина».

С точки зрения автора, из всего вышеперечисленного можно сделать только один вывод: «Россия — игрок-изгой, и действия её правительства, а также та свобода, которую она даёт преступникам, делают мир менее безопасным». «Эта страна действует далеко за пределами тех ограничений, которых придерживаются в сети цивилизованные страны, — констатирует Карлин. — Данная проблема аналогична неуправляемому поведению, которое демонстрирует Северная Корея в вопросах ядерного оружия, и нам нужен аналогичный, коллективный подход, дабы наказать и изолировать Россию».

Если бы Россия «укрывала террористов, нанёсших в ходе своего нападения 300-миллиардный ущерб FedEx» или атаковала бы транзитный узел этой компании, то США нанесли бы «быстрый и решительный ответный удар» — и такой же принцип должен действовать в киберпространстве, рассуждает аналитик. По этой причине крайне важно, чтобы Белый дом и американское правительство наказали Москву, полагает он. Как отмечает Карлин, президент Барак Обама уже создал механизм принятия санкций в отношении стран, участвующих в «злонамеренных действиях в киберпространстве», и даже успел применить его в декабре 2016 года в качестве ответа на «операцию России против выборов», но необходимы гораздо более масштабные шаги — и Вашингтон должен идти в авангарде такой политики.

«Наиболее эффективные меры — это меры коллективные. Соединённым Штатам нужно сотрудничать со странами по всему миру с тем, чтобы накладывать на Москву разрушительные экономические санкции, соразмерные миллиардному ущербу, спровоцированному масштабными преступными кибероперациями, и наказывающие её за многократные попытки подорвать внутренние демократические выборы по всему миру. Связанные между собой сетями мировые партнёры также должны рассмотреть вопрос о коллективном закрытии посольств и консульств, — призывает автор. — Мы не можем позволять Путину портить интернет для всех нас. Если он не хочет принимать меры для предотвращения неизбежного удара по онлайн-сообществам со стороны людей, укрывающихся в его стране, то действовать должен весь мир».

Как подчёркивает Карлин, угроза от таких проектов, как Агентство интернет-исследований, остаётся реальной, и «посягательства на демократию продолжается»: например, на той же неделе, когда было опубликовано обвинительное заключение Минюста в адрес организаторов «вмешательства» в президентскую гонку и были озвучены заявления разведчиков по поводу вируса NotPetya, «связанные с Россией тролли и боты» в Twitter занимались тем, что распространяли «теории заговора» и «сеяли раздор между интернет-пользователями» по теме массового убийства школьников в городе Парклэнд, штат Флорида. А в минувшие выходные стало известно о том, что разведывательные службы США уличили Россию в организации кибератак в отношении церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, пишет эксперт. «Что может яснее показать, что путинский режим по природе своей противостоит всему остальному цивилизованному миру, чем кибератака по церемонии открытия Олимпиады — праздника для 92 стран со всей планеты?» — вопрошает автор.

«Сознательным странам нельзя позволять проводить подобную политику в интернете, не отвечая на неё. Бездействие будет лишь провоцировать всё более скверные выходки — и не только со стороны путинской России: другие режимы-изгои следят за ситуацией и задумываются о том, насколько далеко можно заходить в плане киберагрессии», — предупреждает Карлин. «Путинскую машину хаоса в сети пора отключить. Мир должен принять меры — и немедленно», — в заключение пишет он.