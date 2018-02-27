Ouest-France: французов пугают «сибирским холодом», но до Сибири им далеко

В Европе — аномальные морозы, и во Франции столбик термометра может опуститься до -10 °C. Журналисты говорят о «сибирских холодах», однако метеорологи напоминают: в настоящей Сибири температура доходит до -45 °C, пишет Ouest-France.

Понедельник должен стать во Франции самым холодным днём зимы, поскольку на востоке страны ожидается температура до -10 °C. Причиной этого стали воздушные массы, которые пришли из России, а потому французы сейчас говорят о «сибирских холодах». Однако, как пишет в своей статье Ouest-France, до настоящего сибирского холода ещё далеко.

Дело в том, что холодный сибирский воздух успевает нагреться, пока доходит до Франции, говорят метеорологи. Поэтому когда французские журналисты пишут о сибирских морозах, которые установились в Европе с четверга, то они не совсем правы. И даже если брать Западную Сибирь — самый тёплый регион Сибири, — там температура воздуха всё равно будет на 5-10 °C ниже, чем французские -10 °C. И примерно такие морозы — нормальное дело для Москвы, которая находится совсем не в Сибири, напоминают специалисты.

Однако когда европейцы говорят о Сибири, они скорее имеют в виду Сибирь Восточную, а там бывает ещё холоднее, отмечает автор статьи. Так, в знаменитом Оймяконе нормальная температура для конца февраля составляет -45…-30 °C. «Это далеко от того, что придётся пережить Франции в начале недели», — признаёт журналист Ouest-France.

Потому правильнее было бы говорить о воздушном потоке «Москва — Париж», предлагает автор статьи. Тем более с метеорологической точки зрения всё верно: именно такие температуры фиксируют в Москве. «Правда, ощущается эта температура холоднее, чем -10 °C, из-за ветра, который усилит ощущение холода», — пишет Ouest-France.