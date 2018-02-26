NZZ: власти Австрии присмотрят за интернетом по «методу Штази»

Правительство Австрии разрешило то, что ещё недавно само называло «методами Штази», пишет Neue Zürcher Zeitung. Новый пакет мер в сфере безопасности существенно расширит возможности государственного контроля, подчёркивает автор статьи Мерет Бауманн.

Австрийское правительство разрешило то, что ещё недавно само называло «методами Штази», пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.



На прошлой неделе правительственная коалиция приняла пакет мер в сфере безопасности, который «существенно расширяет возможности государственного контроля», поясняет автор статьи Мерет Бауманн.



Так, например, нововведения призваны помочь «восполнить пробелы в надзоре» за процессом коммуникации в интернете. Если власти Австрии подозревают кого-либо в совершении тяжких преступлений, то теперь у них есть все основания «для просмотра сообщений, которыми обмениваются при помощи таких мессенджеров, как WhattsApp и Skype». При этом найти себе применение должны так называемые федеральные трояны, отмечает журналист Neue Zürcher Zeitung.



Кроме того, австрийские власти получат доступ к видеозаписям с камер наблюдения за общественными местами и дорожным движением. А со следующего года и вовсе прибрести сим-карту для мобильного телефона в Австрии получится только после регистрации с указанием личных данных, подчёркивает Мерет Бауманн.



Как заявил министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль, поскольку преступники берут на вооружение всё новые методы, то же самое должны сделать австрийские суды и правоохранительные органы.