Kronen Zeitung: Москву и Вену сблизит железнодорожная колея

Министры транспорта России и Австрии проведут встречу в Вене, чтобы обсудить проект по продлению Транссибирской магистрали, сообщает Kronen Zeitung. Их переговоры — это в первую очередь политический сигнал сближения двух стран, подчёркивает издание.

В Вене пройдёт встреча австрийского министра транспорта Норберта Хофера и его российского коллеги Максима Соколова, сообщает Kronen Zeitung. Их переговоры — это в первую очередь политический сигнал сближения двух стран на фоне длящихся уже три года антироссийских санкций, отмечает издание. Министры планируют обсудить строительство железной дороги, которая свяжет Австрию с Транссибирской магистралью.

Проект по продлению железнодорожной колеи до Вены долгое время хранился в ящике, отмечает Kronen Zeitung. Он предусматривает строительство контейнерного терминала для транспортировки грузов из Азии в Европу.

В офисе Хофера уже идут приготовления к следующему шагу, продолжает издание. Ведутся подсчёты, подбор финансовой и бизнес-моделей для реализации проекта, стоимость которого составит €6,5 млрд. После этого пройдут консультации со странами-партнёрами, а также проект нужно будет согласовать с Еврокомиссией.