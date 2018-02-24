CNBC: Россия сейчас менее предсказуема, чем во времена холодной войны

По данным организации Economic Intelligence Unit, международные отношения между Россией и остальным миром сейчас «менее стабильны и предсказуемы, чем в период холодной войны», сообщает CNBC. По словам сотрудника организации, международную деятельность России за последнее десятилетие было трудно предсказать, и аналитики часто изо всех сил пытаются «расшифровать мотивы» Кремля.

По данным организации Economic Intelligence Unit, международные отношения между Россией и остальным миром сейчас «менее стабильны и предсказуемы, чем в период холодной войны», сообщает CNBC.

«Россия может стать одним из крупнейших «чёрных лебедей» политического риска в 2018 году, — отметил ведущий специалист по России в Economic Intelligence Unit Агата Демаре. — Международная ситуация сейчас менее стабильна и предсказуема, чем во времена холодной войны».

Под руководством Владимира Путина с 1999 года Россия заявила о себе как о возрождающейся мировой сверхдержаве с политическим и экономическим влиянием. Европа, Китай и США внимательно наблюдают за Россией, пытаясь найти подсказки о том, в каком направлении идёт её внешняя политика.

Как утверждает CNBC, стремление России заявить о себе и её провокационные действия, усиливающиеся в последние годы, встревожили её европейских соседей, а также Запад. В частности, присоединение Крыма к России в 2014 году и роль России в конфликте на востоке Украины вызвали международный протест с применением против страны экономических санкций, которые всё ещё в силе.

В настоящее время Россия находится в центре скандала, связанного с предполагаемым вмешательством в политическую систему США. На прошлой неделе было предъявлено обвинение 13 российским гражданам и нескольким организациям. Россия свою причастность не признала.

По словам Демаре, Россия «гораздо более непредсказуема теперь, когда она всё больше и больше становится уверенной в себе», отмечает CNBC.

«Если Россия почувствует агрессию, станет считать, что её национальным интересам угрожают, или будет предчувствовать революцию, подобную той, которая произошла на Украине, реакция России может оказаться непредсказуемой, быстрой и широкомасштабной», — отметила Демаре.

«Кроме того, Россия может начать чаще использовать тактику гибридной войны с проведением кибератак и пропагандистских операций, для того чтобы остановить процессы, которые, по её мнению, будут нести прямой риск для её интересов», — добавила специалист.

По её словам, у внешнеполитических действий России, по-видимому, есть две первоочередные задачи: «препятствие вступлению любой страны из её прямой сферы влияния в западные институты — Европейский Союз или НАТО, а также утверждение и закрепление её позиции на международной арене».

Аналитик Economic Intelligence Unit Максимилиан Ламбертсон рассказал CNBC, что международную деятельность России за последнее десятилетие было трудно предсказать, и аналитики часто изо всех сил пытаются «расшифровать мотивы» Кремля.

«Война России с Грузией, аннексия Крыма и поддержка сепаратистов в Донбассе стали неожиданностью, — отметил он. — Необычными были и методы, которые Россия использовала на Украине, в том числе привлечение «зелёных человечков» для присоединения Крыма».

«Однако агрессия против членов НАТО остаётся красной чертой, как и во время холодной войны, и теперь мир хорошо знаком с тактикой гибридной войны России», — утверждает Ламбертсон.