112: пьяный экс-участник АТО забросал соседей гранатами

В Киевской области задержали пьяного бывшего участника АТО, который стрелял по соседям из автоматического оружия и бросал в них гранаты. Как передаёт «112 Украина», в результате пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.

В селе Залесье Киевской области полиция задержала 53-летнего пьяного бывшего участника АТО, который из автоматического оружия стрелял по местным жителям, после чего бросил две гранаты в их двор. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил руководитель главного управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

«Во время задержания преступник открыл прицельный огонь и бросил боевую гранату в сторону сотрудников полиции, которые за считаные минуты прибыли на место происшествия. А также пытался скрыться на служебном автомобиле. Однако мгновенно был задержан и обезврежен на месте преступления», — отмечают в полиции.

Также Ценов отметил, что в результате взрывов пострадали два человека — соседи преступника. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следователями открыто три уголовных производства: по факту покушения на умышленное убийство, угроз или насилия в отношении работника правоохранительных органов и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.