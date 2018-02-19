Die Zeit: в Германии посетовали на «жалкий вид» бундесвера в операциях по сдерживанию России
Для участия в «предстоящих военных операциях» сил быстрого реагирования Североатлантического альянса, получивших название «Острие копья», армии Германии не хватает не только танков и вертолётов, пишет Die Zeit.
Как оказалось, в Вооружённых силах ФРГ налицо также дефицит палаток, бронежилетов и даже зимней одежды. Это следует из доклада бундесвера, предназначенного для внутреннего пользования, поясняет немецкая газета.
Более того, военнослужащим армии Германии не просто не хватает палаток. Дело усугубляет то, что имеющиеся в наличии палатки элементарно не годятся для мобильного расквартирования войск, отмечает Die Zeit.
С подобным дефицитом в оснащении — особенно в ходе «важных мероприятий» Североатлантического альянса — «мы не должны и не намерены мириться», заявил эксперт по вопросам обороны Социально-демократической партии Германии Фритц Фельгентрой.
В свою очередь, эксперт по обороне Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман и вовсе считает, что бундесвер, учитывая вскрывшийся дефицит, «позорит себя перед партнёрами по НАТО», подчёркивает издание.
Отсутствие такого базового оснащения, как бронежилеты и зимнее обмундирование, свидетельствует о том, в каком «жалком состоянии» находится сегодня бундесвер, констатировала Штрак-Циммерман.
Силы быстрого реагирования «Острие копья» Североатлантический альянс создал в 2014 году «в качестве ответа на действия России в Крыму», напоминает Die Zeit. И вот уже в начале 2019 года именно Германии предстоит «играть там главную роль», предупреждает немецкая газета.
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