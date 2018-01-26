N-TV: для устрашения России новый «трудный ребёнок» бундесвера слишком стар

Новые бронированные машины армии Германии «слишком стары» и не годятся для участия в военной операции против «атакующего противника, который пускает в ход самые современные виды вооружений». Немецкие танки нужны для устрашения России, однако в случае с Puma бундесвер и НАТО, похоже, получили «нового трудного ребёнка» по целому ряду причин, отмечает журналистка Сабине Зибольд в статье для немецкого телеканала N-TV.

«Новые танки бундесвера слишком стары», — пишет журналистка Сабине Зибольд на сайте немецкого телеканала N-TV.

Вообще-то в скором времени новые бронированные машины армии Германии Puma должны быть задействованы в составе «современных сил быстрого реагирования НАТО». «Однако Puma, похоже, скорее стала новым трудным ребёнком: вооружение уже устарело, дополнительное оснащение стоит дорого, а времени до боевого использования в обрез», — констатирует немецкая журналистка.

По данным осведомлённых лиц, продолжает автор статьи, требуются ещё около €500 млн, чтобы необходимые для «миссии» 40 танков были к ней готовы.

Как сообщили в немецких военных кругах, в настоящее время бундесвер уже получил 190 из 350 бронированных машин Puma, заказанные у Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. Поступили они, однако, в базовой комплектации. Таким образом, они не годятся для участия в военной операции против «атакующего противника, который пускает в ход самые современные виды вооружений».

«Мы поставили то, о чём договорились в контракте», — заявил пресс-секретарь Krauss-Maffei Wegmann в Мюнхене.

Немецкие танки нужны для устрашения России, и последнее слово — будет ли проведено дополнительное оснащение 40 бронированных машин Puma — остаётся за Министерством обороны Германии, отмечает Сабине Зибольд.

«По информации осведомлённых лиц, в министерстве, однако, ещё не решили, одобрять или нет выделение необходимых для этого 500 миллионов евро», — подчёркивает журналистка в статье для немецкого телеканала N-TV.