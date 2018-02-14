Le Vif: Россия оценила вклад Бельгии в оздоровление отношений Москвы с ЕС

Министры иностранных дел России и Бельгии провели «очень содержательные» переговоры в Москве, в ходе которых Сергей Лавров поблагодарил Брюссель за его усилия по оздоровлению ситуации между Москвой и Евросоюзом, сообщает Le Vif. Как отмечает издание, в последние месяцы число двусторонних контактов между Россией и Бельгией заметно возросло.

Министры иностранных дел России и Бельгии Сергей Лавров и Дидье Рейндерс провели «очень содержательные» переговоры в Москве, сообщает бельгийское издание Le Vif.

Как передаёт Le Vif, Сергей Лавров приветствовал усилия Бельгии по оздоровлению ситуации между Москвой и Евросоюзом, осложнённой после присоединения Крыма к России в 2014 году и последовавших за ним двусторонних санкций.

Касательно санкций в отношении России господин Рейндерс заявил, что последние «не самоцель, а способ поддержать выполнение минских договорённостей. Отношение Европы будет формироваться в зависимости от их выполнения».

Глава российского МИД, в свою очередь, подтвердил «безальтернативность» полного выполнения Минских соглашений, «поспешив выдвинуть на первый план» действия украинских властей, препятствующие, по его мнению, выполнению договорённостей. В частности, речь шла о законе о реинтеграции Донбасса, принятом украинским парламентом в прошлом месяце.

«Что касается санкций, российское правительство не встаёт в позицию просителя», — отмечает издание.

«Как мы уже не раз говорили, мы не будем никого упрашивать эту политику менять. Мы рассчитываем, как неоднократно подчёркивал президент Путин, что здравый смысл возьмёт верх. И политика, которая преследует идеологизированные цели, которая ставит геополитические расчёты выше экономических интересов, никуда нас не приведёт», — отметил Лавров, добавив, что Россия всегда готова к возобновлению равноправного, взаимоуважительного и взаимовыгодного диалога «без ультиматумов, без требований покаяться».

Как отмечается в статье, в последние месяцы Россия и Бельгия наращивали число двусторонних контактов: в июле с визитом в Брюсселе был Сергей Лавров, недавно Россию посетил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Господин Рейндерс прибыл в Москву в понедельник в рамках давно запланированного мероприятия (заседания смешанной экономической комиссии Бельгия — Россия — Люксембург), намеченного на среду.