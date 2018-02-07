Daily Star: после размещения «Искандеров» под Калининградом США направили к России самолёт-разведчик

Разведывательный самолёт ВВС США направился в сторону российской границы с Европой, после того как Россия разместила ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области, передаёт Daily Star. Страны НАТО сочли данный шаг России «угрозой» для своей безопасности.

Сегодня утром самолёт-разведчик ВВС США Rivet Joint вылетел с авиабазы Милденхолл в графстве Суффолк (Англия) после «пугающего хода Кремля», сообщает Daily Star. Ожидается, что самолёт пролетит вдоль границы России с Европой.

Издание отмечает, что этот переоборудованный транспортный самолёт предназначен для ведения радиоэлектронной борьбы, отслеживания сигналов и выполнения шпионских миссий.

Точные сведения о возможностях самолёта строго засекречены, но известно, что у США есть на вооружении шесть самолётов-разведчиков данной модели.

По словам издания, этот самолёт длиной 42,6 м и способностью развивать скорость более 930 км/ч способен «поджаривать» вражеские системы связи и ранее использовался для борьбы с ИГ*.

На этой неделе Россия подтвердила размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, что было расценено НАТО в качестве «угрозы» для Европы. При этом в Литве заявили, что эти ракетные комплексы размещены в регионе «для постоянного присутствия».

Daily Star отмечает, что Калининград представляет собой «сильно милитаризированный российский анклав, зажатый между Польшей и Литвой», и является одним из ключевых стратегических регионов Европы.

По мнению автора статьи, Россия и НАТО по-прежнему находятся в тупике. Они обвиняют друг друга в агрессии и перебрасывают силы к своим границам под предлогом обороны.

Кроме того, с момента «аннексии» Крыма в 2014 году возникли опасения, что Россия намерена продолжить захват приграничных территорий, сообщает издание.

На этой неделе появились обвинения России в том, что страна, наряду с КНДР и Китаем, наращивает свой ядерный арсенал. Кроме того, в прошлом месяце Владимира Путина обвинили в подготовке «масштабной войны в Европе», а глава Генерального штаба Великобритании охарактеризовал Россию как «прямую и явную угрозу».

В свою очередь в России отрицают любые агрессивные амбиции, но предупреждают, что провокации Запада не останутся без ответа, сообщает Daily Star.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.