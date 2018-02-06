Jerusalem Post: школьная учительница Путина завещала ему квартиру в Тель-Авиве

Бывшая учительница Владимира Путина, как утверждает Jerusalem Post, завещала российскому президенту квартиру в центре Тель-Авива. Издание иронизирует, что теперь, если российскому лидеру захочется отдохнуть, в Израиле у него есть для этого «причудливая» квартирка.

Бывшая учительница президента России Владимира Путина Мина Юдицкая Берлинер, скончавшаяся в декабре прошлого года, завещала ему квартиру в Тель-Авиве, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Ynet. Российское посольство, как утверждается в статье, «от имени Путина» вступило во владение квартирой, находящейся в самом центре города.

Мина Юдицкая Берлинер эмигрировала в Израиль в 1973 году. Со своим бывшим учеником она встретилась в 2005 году, когда российский лидер находился с визитом в этой стране. После этой встречи ей стали приходить подарки. Среди прочего, она получила часы и биографию Путина с его автографом. А вскоре к ней пришёл представитель российских властей и отвёз её в центр Тель-Авива, чтобы показать несколько квартир.

«Я сказала ему: всё, что мне нужно, — квартира, которая будет рядом с автовокзалом, рынком и фондом здравоохранения, — рассказала она в своё время изданию Ynet. — Далее всё происходило очень быстро. Уже через несколько месяцев в мою съёмную квартиру во Флорентине пришли перевозчики мебели, всё упаковали, и я переехала».

В декабре прошлого года, когда Мина Юдицкая Берлинер скончалась, российское посольство отправило своего представителя, чтобы тот поучаствовал в церемонии похорон и помог с расходами.

«Так что если российскому президенту понадобится место, где можно расслабиться и отдохнуть, в Тель-Авиве есть причудливая квартира с его именем», — иронизирует издание.