Le Monde: 13 российских спортсменов и двух тренеров допустили до Олимпиады-2018

Международный олимпийский комитет рассмотрит кандидатуры 13 спортсменов и двух тренеров, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом, для участия в Олимпийских играх в Южной Корее. Как отмечает Le Monde, всего отстранение от Игр было снято с 28 человек, но кто-то уже ушёл из спорта, а кто-то не прошёл отбор на Олимпиаду в Пхёнчхане.
13 российских спортсменов и два тренера, которые получили дисквалификацию из-за обвинений в допинге, а затем были оправданы Спортивным арбитражным судом, смогут участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом объявил Международный олимпийский комитет, пишет Le Monde.
До открытия Игр в Северной Корее осталось шесть дней, и за это время специальная комиссия МОК, которую возглавляет Валери Фурнейрон, должна рассмотреть кандидатуры этих 15 человек. Всего на данный момент до Олимпиады допущены 169 россиян.
Спортивный арбитражный суд в четверг полностью снял наказание и пожизненное отстранение от соревнований с 28 российских спортсменов. Но из них только 15 человек могут принять участие в грядущих Играх: остальные либо уже покинули спорт, либо не прошли отбор по каким-то условиям. Всего дисциплинарный комитет МОК пожизненно отстранил 43 россиянина, 42 из них подали апелляцию, и 28 были полностью оправданы. Ещё с 11 человек было снято пожизненное наказание, но на Олимпиаду в Южной Корее их всё же не пустили, напоминает Le Monde.
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